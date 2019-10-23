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Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить бизнесмена, спрятавшего оборудование конкурента

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти перед судом предстанет руководитель одного из местных предприятий по производству автокомпонентов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство, причинившее существенный вред), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Материалами уголовного дела установлено, что весной 2019 г. на рынке по производству деталей для автомобилей марки "ВАЗ" в Тольятти возник конфликт между хозяйствующими субъектами. Его причиной послужил старт производства решёток для радиаторов к вазовским малолитражкам, изготовление которых уже было налажено и длительное время осуществлялось одной из организаций города, что повлекло для предпринимателей ситуацию конкурентной борьбы за рынок сбыта.

Руководитель ранее доминировавшего на рынке предприятия принял решение возвратить утраченный контроль и прибыль посредством незаконного перемещения пресс-формы конкурента, остановив таким образом процесс производства. В апреле 2019 г. бизнесмен предъявил неосведомленным гражданам подложные документы на оборудование и поручил вывезти пресс-форму с территории предприятия-конкурента, что повлекло причинение организации материального ущерба в размере более 1 млн руб. и невозможность дальнейшего изготовления продукции.

Правоохранительными органами в ходе расследования дела пресс-форма возвращена законному владельцу. Уголовное дело находилось в производстве следственного управления УМВД России по г. Тольятти и направлено для рассмотрения по существу в Комсомольский районный суд Тольятти.

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