Кому в Самаре проще всего найти работу без опыта

Работа.ру узнала, кого чаще всего искали работодатели Самаре в сегменте массовых профессий в начале октября 2019 года, и какой опыт они ждут от соискателей.

Сервис для поиска массового и линейного персонала выяснил, что в топ самых популярных в городе вошли профессии рабочего, водителя, охранника и другие специальности. Среди них проще всего в Самаре без опыта работы устроиться рабочим — 79% вакансий открыты для соискателей без стажа, а 15% вакансий требуют от кандидатов 1-2 года работы по специальности. Невысоки требования самарских работодателей к грузчикам и охранникам. Грузчики, не работавшие по специальности могут претендовать на 76% вакансий в городе, а охранники — почти на половину вакансий в городе.

А вот администраторам, чтобы устроиться на хорошую работу в Самаре, нужна хорошая трудовая история. Лишь 13% вакансий в городе подойдут для соискателей без стажа, в 65% вакансий для администраторов требуется опыт 1-2 года, а в каждой пятой вакансии — более трех лет. Похожая ситуация и для самарских консультантов — устроиться на такую работу без стажа смогут только 15% соискателей, а в каждой седьмой вакансии нужен опыт от 3-х лет на похожей должности.

Хотя в 28% вакансий на должность водителя стаж работы не нужен, в городе ценят опытных специалистов этой специальности. В каждой пятой вакансии для водителей в городе нужен опыт 1-2 года, а в половине вакансий — больше трех лет.