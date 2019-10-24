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Суды Происшествия

Подростки из Самары получили реальные сроки за сбыт наркотиков в Интернете

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленном районном суде вынесен приговор двоим несовершеннолетним местным жителям, признанным виновными в покушении на незаконный сбыт наркотического средства (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и девяти фактах незаконного сбыта наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", группой лиц по предварительному сговору (п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2018 г. по 2019 г. ныне осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, неоднократно сбывали наркотическое средство общей массой около 3, 5 гр, которое согласно заключению эксперта содержит производное наркотического средства "N-метилэфедрон".

Кроме того, 11 января 2019 г. сотрудниками правоохранительных органов у них было изъято наркотическое средство общей массой более 15 гр предназначенное для дальнейшего сбыта.

Приговором федерального суда Промышленного района города Самары несовершеннолетним назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Гид потребителя

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