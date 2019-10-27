Первые шаги в учительстве молодым педагогам из Алексеевки помогают сделать наставники

В школе №8 поселка Алексеевка Кинельского района традиции наставничества давние. Опытные учителя всегда делились с начинающими своим опытом и сегодня открывают секреты мастерства пяти молодым педагогам.

Среди инициативных молодых педагогов — учителя начальных классов, русского языка и литературы, физической культуры, информатики. Есть среди них и выпускники Алексеевской школы разных лет.

Как рассказала учитель-наставник Мария Оленина, для работы с новичками подбирают опытных творческих педагогов.

"Главная задача наставника — помочь молодому учителю реализовать себя, — сказала Мария Владимировна. — В общении с ними учителя выясняют их увлечения, стараются понять, какая помощь требуется каждому, чтобы облегчить процесс адаптации к новым условиям и требованиям".

Следующий этап — шаг к мастерству. Для этого проводятся психологические тренинги, мастер-классы, открытые уроки, совместно подготовленные внеклассные мероприятия. Практикуются также выступления на семинарах и заседаниях методических объединений, подготовка к конкурсам педагогического мастерства.

"В Кинельском образовательном округе работает "Школа молодого учителя" для методического сопровождения молодых педагогов. Это действенный инструмент формирования профессиональных компетенций. Молодые педагоги нашей школы активно принимают участие в работе этой школы", — поделилась Мария Оленина. Благодаря такому интенсиву молодые педагоги успешно разрабатывают открытые уроки и выступают в ежегодном фестивале методических идей молодых педагогов. Работа с молодежью для наставника, по ее мнению, — это эффективный способ самореализации и повышения квалификации.

"О главной цели наставничества хорошо сказал известный педагог Константин Ушинский, — напомнила Мария Владимировна. — Он говорил, что учитель может передать знания и информацию, но только настоящий наставник наполнит вдохновением и верой в то, что вы способны на гораздо большее, чем вам кажется".