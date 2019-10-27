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Образование Общество

Школа №1 Кинеля славится своим сильным педагогическим коллективом и традициями наставничества

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В числе учителей — выпускники школы нескольких поколений, которые черпали знания у своих наставников, а потом и сами брали под крыло молодых педагогов.

Фото: Владимир ГАВОХИН

Сегодня в школе работают два молодых учителя. Ольга Козлова — педагог начальных классов, Елена Филиппова — преподаватель иностранного языка. Обе они — выпускницы школы разных лет. Обе учились у педагога русского языка и литературы Галины Полукаровой (на фото слева). И как только девушки переступили порог школы в новом качестве, Галина Сергеевна взяла их под опеку.

"Мы обмениваемся мнениями, делимся опытом, вместе разрабатываем открытые уроки, готовимся к конкурсам профессионального мастерства. У молодежи есть чему поучиться: они внимают советам по организации урока, но не боятся привносить в занятия свое видение", — рассказала Галина Полукарова. Ее педагогический стаж почти сорок лет. Вспоминает, что в свое время ей помогала овладеть профессией учитель математики Валентина Николаевна Масанова (на фото справа), которая работает в школе по сей день.

"В школу приходят талантливые педагоги, которым мы с удовольствием передаем наш опыт и знания. Мы учимся у них владению новыми технологиями. Вот так в диалоге происходит становление молодого учителя и наше развитие в профессии", — считает Валентина Масанова.

Елена Деженина, директор школы №1 Кинеля:

— Каждый месяц на заседаниях методических объединений мы разбираем вопросы, которые вызывают затруднения у наших молодых коллег. Опытные педагоги передают молодежи свои бесценные наработки, а те, в свою очередь, заражают их своим оптимизмом.

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