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Аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание полетов

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшее воскресенье, 27 октября, международный аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта "Курумоч"

Самым востребованным станет столичное направление: в три аэропорта московского авиаузла будет совершаться до 15 рейсов в сутки, в зависимости от дня недели. В  Санкт-Петербург будет выполняться до четырех рейсов в день. Кроме того, из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут и другие города РФ.

16 октября из Самары вылетел первый прямой рейс в город Санья (Китай).  Рейс осуществляется авиакомпанией iFly на Airbus A330. Кроме того, на данном направлении доступны рейсы авиакомпании Azur air.

Открылись прямые рейсы авиакомпания "ИрАэро" на направлении "Нижний Новгород — Самара" с удобным расписанием для деловых пассажиров. Pegas Fly запускает рейсы на направлении "Самара — Ереван". Полеты будут осуществляться на среднемагистральном узкофюзеляжном самолете Embraer ERJ-190. Первый рейс запланирован на 28 октября. На этом направлении рейсы уже выполняет компания "Уральские Авиалинии" с вылетом из Курумоча утром в субботу.

На направлении "Самара-Дубай" регулярные рейсы осуществляет авиакомпания Flydubai. Так же, в декабре на данном маршруте начнет выполнение программы полетов авиакомпания Nordwind с частотой один раз в неделю. На этом же направлении продолжают осуществлять рейсы такие крупные перевозчики, как Azur air и Royal Flight.

С 27 октября по нечетным дням недели полеты из аэропорта Пулково в Самару и в обратном направлении будет осуществлять авиакомпания "Победа". Вылет в Самару из Санкт-Петербурга запланирован на 10:15, прибытие в Самару — в 13:30 (время местное). Обратный рейс из Самары будет отправляться в 14:00 и прибывать в Пулково в 15:20.

Осенне-зимнее расписание будет действовать до последних выходных марта 2020 года.

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