В Самарской области ожидаются ночные заморозки

Приволжское УГМС объявило оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков в регионе.

"Ночью 12 и 13 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов", — отмечается в сообщении.