В медучреждениях Самарской области обновляют оборудование

Во вторник, 29 октября, состоялся рабочий визит замминистра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева и председателя комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами региональной Общественной палаты Галины Гусаровой в Кинель-Черкасский район и Отрадный.

Цель визита — контроль работы нового и отремонтированного оборудования. Так, в Кинель-Черкасской больнице появился рентген, для него было отремонтировано помещение, и уже более 150 детей прошли обследование на новом аппарате.

"Оборудование поступило в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, — отметил Мерген Бадма-Гаряев. — Аппарат работает уже вторую неделю. Благодаря современному оборудованию снижена дозовая нагрузка детям, уменьшилось время ожидания исследования и время самого исследования, разграничились потоки пациентов — взрослые и дети обследуются в разных рентгенологических кабинетах, улучшилось качество рентгенограмм".

В рамках визита Галина Гусарова отметила работу муниципальных властей: "Очень радует, что глава района Сергей Радько уделяет большое внимание медицинским работникам и выделяет им служебное жилье".

Представитель Общественной палаты Самарской области пожелала всем жителям крепкого здоровья и призвала активнее проходить диспансеризацию.

Также Мерген Бадма-Гаряев и Галина Гусарова совместно с главой района Сергеем Радько ознакомились с работой отделения лучевой диагностики, приемного отделения, поликлиники, аптечных пунктов. Специалисты пообщались с пациентами и встретились с коллективом ЦРБ, ответили на вопросы медицинских работников и жителей района.

Кроме того, специалисты посетили Отрадненскую ЦГБ, в которой после продолжительного простоя после ремонта заработал компьютерный томограф. Теперь пациенты, которым необходимо такое исследование, смогут обследоваться, не выезжая в областной центр. С момента ремонта оборудования обследовано более 300 человек.

"Проконтролировали работу томографа после ремонта, — рассказал Мерген Бадма-Гаряев. — По поручению главы региона Дмитрия Азарова министерство реализовало программу запуска оборудования, которое долгое время простаивало. В этом году отремонтировали 6 компьютерных томографов. Компьютерный томограф в Отрадненской больнице не работал 2,5 года. С запуском аппарата обеспечили доступность этого вида исследования для жителей города и близлежащих территорий".