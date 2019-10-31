Самарские юнармейцы прошли маршем в преддверии Парада Памяти

В четверг, 31 октября, в Самаре на площади им. Куйбышева прошел смотр строя и песни юнармейских отрядов "Марш Калашникова". В нем приняло участие более 2 тыс. юнармейцев и кадетов Самарской области — всего 40 парадных расчетов.

Участников смотра приветствовал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. "В этом году в преддверии Парада Памяти мы проводим первый юнармейский марш, посвященный 100-летней годовщине со дня рождения великого советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Сегодня в строю стоят лучшие юнармейцы со всех городов и районов Самарской области, они готовились к этому смотру. Победители пройдут торжественным маршем в составе парадных расчетов 7 ноября", — рассказал Александр Фетисов.

Он отметил, что ежегодно Парад Памяти посвящается определенной теме, в этом году это — солдатская слава. Парад будет посвящен простому солдату, который прошел дорогами войны. Особой является судьба нашего земляка, Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина, который мальчишкой шел в гражданском строю того знаменательного парада 41-го года, потом воевал на фронтах Великой Отечественной войны, а по ее окончании вернулся в родной Куйбышев и достойно трудился на предприятиях города.

"В этом году у нас будет много гостей — приедут представители всех регионов Приволжского федерального округа, многие выставляют в этом году по два парадных расчета. Общая их численность — около 7 тыс. человек. И для сегодняшних юнармейцев, и для всех нас, крайне важно почувствовать сопричастность великому событию в истории страны, отдать дань уважения нашим предкам, завоевавшим Великую Победу. Парад Памяти — не формальный, это парад народный", — подчеркнул зампредправительства.

Важность участия в параде молодежи отметил депутат Госдумы, Герой России Игорь Станкевич: "На параде 1941 года такие же, как вы, мальчишки и девчонки отдавали дань уважения защитникам нашей Родины, ставших в 1941 году неприступной стеной против фашистского врага. Сегодня вы на этой площади с гордостью пройдете стройными рядами в память о наших великих защитниках. Поздравляю вас с этой высокой честью и желаю каждому из вас успеха".

Оценивали участников смотра члены "Союза генералов Самары" и офицеры 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. Председателем жюри стал Виктор Кузнецов, генерал-майор в отставке, член "Союза генералов Самары".

На смотре оценивались дисциплина строя при проходе маршем, внешний вид и прохождение строем с песней. Командовал смотром генерал майор Александр Протченко, который 7 ноября будет командовать парадом Памяти. После смотра участники получили рекомендации для подготовки к участию в параде.