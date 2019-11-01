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Образование Общество

Самарский университет посетят выдающиеся чемпионы по спортивным единоборствам

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 ноября в Самарском университете в рамках проекта "Школа межнациональных коммуникаций" пройдет встреча с чемпионами по спортивным единоборствам.

Во встрече примут участие титулованные спортсмены:

  • Гайдарбек Гайдарбеков, российский боксёр, чемпион летних Олимпийский игр 2004 года, обладатель серебряной медали летних Олимпийских игр 2000 года, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы;
  • Тагир Хайбулаев, российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2011 года и чемпион Европы 2009 года, заслуженный мастер спорта России. Победитель Кубка Мира и Гран-при в Абу-Даби в 2009 году;
  • Магомед Магомедов, российский дзюдоист, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов России, чемпион Европы среди полицейских, мастер спорта России международного класса (2011);
  • Шамиль Абасов, мастер спорта России международного класса по кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по ММА, чемпион России, Европы и мира.

Герои встречи расскажут о своем пути в спорте, поделятся опытом, ответят на вопросы.

Для современного большого спорта тема межнациональных отношений чрезвычайно актуальна. Тренировки и соревнования проходят по всему миру, а тренерами нередко являются иностранцы. Так, генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо, заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Эцио Гамба — итальянец по происхождению, в 2016 году ставший гражданином нашей страны. "До приезда в Россию я думал, что русские спортсмены индивидуалисты. Но когда я начал работать с ними, мнение свое резко поменял. Они классные, открытые, любознательные. Каждый из них старается развиваться. Они — личности, с ними интересно. Русские — это сила. Ребята умеют работать и выкладываться на 100 процентов", — говорит главный тренер национальной сборной по дзюдо. Об особенностях межнациональных коммуникаций в спорте — также в рамках встречи с чемпионами.

Встреча проводится в рамках проекта "Школа межнациональных коммуникаций" — 2019 при поддержке АНО "Научно-Просветительский Центр "Университет", Федерации дзюдо Самарской области, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва и Межвузовского гуманитарного музейного центра Самарского университета.

Вечером 7 ноября, с 17.00 до 19.00, спортсмены проведут мастер-класс по адресу в спортивном комплексе Южного города.

Регистрация на мероприятие до 5 ноября по ссылке: npc-university.timepad.ru

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