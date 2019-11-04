16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет Yandex Day off(er) Различия ИП и самозанятых: разбираемся в вариантах регистрации своего дела Скелет в шкафу: как искать работу после конфликтного увольнения Проблема: частая смена работы. Как избавиться от образа "летуна" Что думают о переходе на четырехдневку работодатели: результаты опроса

Работа и Кадры

Достойная пенсия, по мнению россиян, составляет 40 тысяч рублей в месяц

МОСКВА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Основным источником дохода по достижении пенсионного возраста россияне по-прежнему считают работу или подработку.

Сервис по поиску работы Superjob выяснил у россиян, на какой источник дохода они рассчитывают в старости и какой размер пенсии нужен для поддержания достойного уровня жизни. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению большинства россиян, их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка (29%). На государственную пенсию рассчитывают 22%. На личные сбережения — 14%. 3% в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям. Еще 3% рассчитывают на капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

Среди тех, кто о пенсии задумывается чаще всего (а это респонденты старше 45 лет), больше и тех, кто рассчитывает на государственную пенсию (26%), и тех, кто планирует работать, пока хватит сил (33%) На личные сбережения надеется лишь каждый десятый опрошенный старше 45 лет.

Пенсионная стратегия россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц — работать, работать и еще раз работать (37%). На государственную пенсию они рассчитывают реже всех (13%). Впрочем, опрошенные с высоким доходом несколько чаще других рассчитывают на поддержку детей (6%).

По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. руб. Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42100 и 37500 руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для достойной жизни на пенсии: 32600 руб. среди молодежи до 24 лет и 43 тыс. рублей среди россиян старше 45 лет. Запросы россиян с доходом от 80 тыс. рублей более чем на треть превышают запросы граждан с зарплатой до 30 тыс. рублей: 44,3 и 33 тыс. рублей соответственно.

Принятие закона о повышении пенсионного возраста в 2018 году несколько снизило доверие россиян к государственной пенсии как основному источнику доходов: год назад на нее рассчитывали 16%. Однако сегодня у государственной пенсии вновь немало сторонников (22%), больше было лишь в 2014 (23%). Реже всего на пенсию рассчитывали в 2009 году — всего 7%, тогда же в приоритете были личные сбережения (33%). Сегодня же доля тех, кто планирует жить на накопления, самая низкая за 12 лет (14%).

Пенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: 37,3 тысяч в 2018 году и 40 тысяч сегодня.

Самые высокие представления о достойной пенсии среди жителей мегаполисов — у москвичей и петербуржцев: 43 900 и 42 200 рублей соответственно. На третьем месте — жители Владивостока (42 тыс. рублей). Самый скромный уровень пенсии, необходимый для достойной жизни, назвали жители Кирова, Набережных Челнов и Ярославля: 34,9, 34,7 и 34,5 тыс. рублей в месяц соответственно.

Гид потребителя

Фото на сайте

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Поволжские сезоны без Александра Васильева

Поволжские сезоны без Александра Васильева

В Самаре прошел показ исламской моды

В Самаре прошел показ исламской моды

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1