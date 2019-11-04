Достойная пенсия, по мнению россиян, составляет 40 тысяч рублей в месяц

Основным источником дохода по достижении пенсионного возраста россияне по-прежнему считают работу или подработку.

Сервис по поиску работы Superjob выяснил у россиян, на какой источник дохода они рассчитывают в старости и какой размер пенсии нужен для поддержания достойного уровня жизни. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению большинства россиян, их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка (29%). На государственную пенсию рассчитывают 22%. На личные сбережения — 14%. 3% в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям. Еще 3% рассчитывают на капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

Среди тех, кто о пенсии задумывается чаще всего (а это респонденты старше 45 лет), больше и тех, кто рассчитывает на государственную пенсию (26%), и тех, кто планирует работать, пока хватит сил (33%) На личные сбережения надеется лишь каждый десятый опрошенный старше 45 лет.

Пенсионная стратегия россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц — работать, работать и еще раз работать (37%). На государственную пенсию они рассчитывают реже всех (13%). Впрочем, опрошенные с высоким доходом несколько чаще других рассчитывают на поддержку детей (6%).

По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. руб. Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42100 и 37500 руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для достойной жизни на пенсии: 32600 руб. среди молодежи до 24 лет и 43 тыс. рублей среди россиян старше 45 лет. Запросы россиян с доходом от 80 тыс. рублей более чем на треть превышают запросы граждан с зарплатой до 30 тыс. рублей: 44,3 и 33 тыс. рублей соответственно.

Пенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: 37,3 тысяч в 2018 году и 40 тысяч сегодня.

Самые высокие представления о достойной пенсии среди жителей мегаполисов — у москвичей и петербуржцев: 43 900 и 42 200 рублей соответственно. На третьем месте — жители Владивостока (42 тыс. рублей). Самый скромный уровень пенсии, необходимый для достойной жизни, назвали жители Кирова, Набережных Челнов и Ярославля: 34,9, 34,7 и 34,5 тыс. рублей в месяц соответственно.