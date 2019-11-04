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Самарской миротворческой бригаде присвоили почетное наименование "Александрийская"

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 ноября, в Самарской области состоялась торжественная церемония присвоения единственной в Вооруженных Силах России миротворческой бригаде Центрального военного округа почетного наименования "Александрийская" и вручения исторической копии Штандарта 5-го гусарского Александрийского полка, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Торжественное мероприятие прошло в Рощинском гарнизоне на плацу мотострелкового соединения.

"Сегодня очередное знаменательное событие в истории ВС РФ. Возвращая славные наименования воинских частей, таких как Александрийский, мы возвращаемся к истокам наших побед, которые помогают нам возродить духовно-нравственные идеалы Русского воинства, — сказал на церемонии командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. — Сегодня личный состав 15 Александрийской мотострелковой бригады, выполняет боевые задачи по защите национальных интересов России, находясь на передовых рубежах борьбы с терроризмом. Верю, что вы своим ратным трудом преумножите славу предшествующих поколений, являясь надежными защитниками Отечества".

В мероприятии также приняли участие руководители Самарской области, ветераны Вооруженных Сил, участники локальных конфликтов, юнармейцы, потомки "черных" гусар, общественные деятели, а также представители общественной организации Бессмертные гусары в исторической форме и на конях.

15 отдельная мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 г. для участия в поддержании международного мира и безопасности, является единственным соединением в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Она укомплектована только военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поддержал обращение председателя союза "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" Артема Гусева о присвоении почетного названия "Александрийская" одной из воинских частей Самарского гарнизона. "В полку, который был сформирован в XVIII в. в Самаре, служило много славных людей, полк прошел три турецких кампании, четыре польских кампаний, участвовал в войне с Наполеоном, где и получил свое название "Бессмертные гусары", — сказал тогда А. Гусев, напомнив, что 5-му гусарскому Александрийскому императрицы Александры Федоровны полку уже 240 лет.

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