16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет Yandex Day off(er) Различия ИП и самозанятых: разбираемся в вариантах регистрации своего дела Скелет в шкафу: как искать работу после конфликтного увольнения Проблема: частая смена работы. Как избавиться от образа "летуна" Что думают о переходе на четырехдневку работодатели: результаты опроса

Работа и Кадры

С высшим образованием и без: на какие вакансии в Самаре не примут без диплома

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня все чаще говорят, что высшее образование утратило свое значение, а опыт и навыки при трудоустройстве важнее диплома. Работа.ру, сервис для поиска массового и линейного персонала, выяснила, на какие вакансии в городе проще всего устроиться без высшего образования, а для каких профессий его наличие — обязательное условие.

Инженер, бухгалтер, менеджер по продажам, врач, администратор и юрист — самые популярные специальности в Самаре, для которых нужен диплом о высшем образовании. Самарские соискатели соответствуют ожиданиям работодателей. Например, одними из самых образованных в городе являются кандидаты на позицию бухгалтера — 71% резюме с высшим образованием. Среди массовых специальностей выделяются менеджеры по продажам — 46% резюме соискателей на эти позиции принадлежат кандидатам с высшим образованием. Не отстают и администраторы: почти 39% соискателей имеют диплом.

Высшее образование обычно не требуется специалистам рабочих профессий, таким как рабочие, водители, охранники.  Главную роль в этих профессиях играет опыт.

Например, в 45% вакансий водителей в Самаре необходим стаж работы 3-4 года. Среди соискателей в этой профессии также лидируют кандидаты без высшего образования — 85% водителей окончили только среднюю школу или имеют среднее профессиональное образование. Лишь 9% соискателей на позицию водителя получили высшее образование.

Гид потребителя

Фото на сайте

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Поволжские сезоны без Александра Васильева

Поволжские сезоны без Александра Васильева

В Самаре прошел показ исламской моды

В Самаре прошел показ исламской моды

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1