С высшим образованием и без: на какие вакансии в Самаре не примут без диплома

Сегодня все чаще говорят, что высшее образование утратило свое значение, а опыт и навыки при трудоустройстве важнее диплома. Работа.ру, сервис для поиска массового и линейного персонала, выяснила, на какие вакансии в городе проще всего устроиться без высшего образования, а для каких профессий его наличие — обязательное условие.

Инженер, бухгалтер, менеджер по продажам, врач, администратор и юрист — самые популярные специальности в Самаре, для которых нужен диплом о высшем образовании. Самарские соискатели соответствуют ожиданиям работодателей. Например, одними из самых образованных в городе являются кандидаты на позицию бухгалтера — 71% резюме с высшим образованием. Среди массовых специальностей выделяются менеджеры по продажам — 46% резюме соискателей на эти позиции принадлежат кандидатам с высшим образованием. Не отстают и администраторы: почти 39% соискателей имеют диплом.

Высшее образование обычно не требуется специалистам рабочих профессий, таким как рабочие, водители, охранники. Главную роль в этих профессиях играет опыт.

Например, в 45% вакансий водителей в Самаре необходим стаж работы 3-4 года. Среди соискателей в этой профессии также лидируют кандидаты без высшего образования — 85% водителей окончили только среднюю школу или имеют среднее профессиональное образование. Лишь 9% соискателей на позицию водителя получили высшее образование.