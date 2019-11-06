Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%

Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2019 года.

В III квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Выручка выросла на 15,5% в сравнении с III кварталом 2018 года и достигла 43,1 млрд рублей;

Показатель EBITDA составил 18 млрд рублей − увеличился на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Показатель рентабельности EBITDA достиг 41,9%, увеличившись на 9 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года;

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2018 года на 34,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 13,8%;

Чистая прибыль достигла 3,4 млрд рублей — рост на 114,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 34% и достиг значения 1,9.

В III квартале 2019 года Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей:

Квартальный отток абонентов сократился на 0,6 п. п. и составил 8,5%;

Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

"Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию "Другие правила", в третьем квартале мы запустили революционный для рынка продукт — "Биржу Tele2". Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории — "цифровым" клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании".