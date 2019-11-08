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Образование Общество

Школа межнациональных коммуникаций стартовала со встречи с чемпионами

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета начала работу 5-я Школа межнациональных коммуникаций (#ШМК2019). Старт получился по-настоящему ярким и спортивным: встретиться с самарской молодежью пришли чемпионы по спортивным единоборствам, занимавшие верхние ступеньки пьедесталов на первенствах России, Европы и мира и на Олимпийских играх.

Фото: предоставлено агентством "ПРАТОН"

Гостями #ШМК2019 стали Гайдарбек Гайдарбеков, Абубакар Омаров, Магомед Магомедов и Шамиль Абасов. Дагестанские чемпионы рассказали о своем пути в спорте и преодолении трудностей, а также подчеркнули, что успех спортсмена зависит только от его целеустремленности.

"Когда я только начал заниматься боксом, в первые полгода каждый день думал, что бокс - это не мое, - рассказал олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков. - Но потом пришел первый успех и понимание того, что если видишь цель - всего добьешься. Конечно, на этом пути ждут не только победы. Но именно поражения заставляют думать о том, что ты делаешь неправильно, работать над собой. Без поражений не будет и побед!"

Участников встречи интересовало, как чемпионы настраиваются перед соревнованиями, какую поддержку получают от близких, как относятся к тому, что силовыми видами спорта занимаются женщины. Гости охотно отвечали на любые вопросы из зала, вспоминали забавные случаи из своей спортивной жизни, рассказывали, как дружат со своими соперниками из разных городов и стран, сами интересовались первыми успехами юных боксеров и дзюдоистов. А завершилась встреча совместной фотосессией.

Теперь слушателей #ШМК2019 ждет новая встреча в стенах Самарского университета. Она состоится 12 ноября.

Организаторами первого мероприятия #ШМК2019 выступили АНО "Научно-просветительский центр "Университет", Федерация дзюдо Самарской области, Самарский национальный исследовательский университет имени СП.Королева и Межвузовский гуманитарный музейный центр Самарского университета.

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