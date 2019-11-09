Каждый второй россиянин подрабатывает на стороне

51% сотрудников российских компаний подрабатывает на стороне. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" по заказу компании "Альфа-Страхование". Опрос проводился среди сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн рублей в год).

Больше половины сотрудников крупных российских компаний имеют стабильную подработку на стороне. Подобные заработки отнимают у них немало времени: 53% из них сообщили, что уделяют подработке не менее 12 часов в неделю, каждый третий работник — более 15 часов. При этом практически пятая часть респондентов (18%) призналась, что фриланс отнимает у них 20 часов в неделю и более.

Из подрабатывающих сотрудников 78% занимаются фрилансом из дома, 13% в обеденный перерыв в офисе, 8% на рабочем месте, но в свободное время, 1% могут сначала сделать неосновную работу, имея при этом текущие офисные задачи.

"Несколько лет назад мы высказывали предположение, что сотрудников, занимающихся фрилансом, будет с каждым годом больше. Это подтвердилось результатами недавнего опроса, — отмечает Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование". — Растет число компаний, которые доверяют фрилансерам, сокращая расходы на содержание рабочего места и предоставляя сотрудникам большую свободу. В то же время подработка приносит не только дополнительный доход, но и возможность разнообразить свои будни, избежать преждевременного выгорания".

Согласно опросу, проведенном порталом Работа.ру среди 1,2 тыс. человек, наиболее популярными вариантами подработок оказались оказание услуг в сфере образования (12%), строительство (8%), ремонт компьютерная помощь и торговля (по 7%), а также охрана. Реже зарабатывают дополнительные деньги в медицине, грузоперевозках и гостиничном бизнесе, на ремонте одежды и услугах переводчика. При этом 40% опрошенных заявили, что не скрывают от своего основного работодателя факт подработок на стороне, тогда как 35% по разным причинам руководству об этом не говорят.