Малый и средний бизнес Самарской области выходит за пределы российского рынка

Всестороннюю поддержку для успешного продвижения за рубеж оказывает местным предпринимателям региональный Центр поддержки экспорта. Только в текущем году при содействии Центра 40 компаний губернии заключили более 60 экспортных контрактов на общую сумму порядка 7 млн долларов.

Содействию развития малого и среднего бизнеса в Самарской области уделяется особое внимание. Предпринимательство поддерживает не только экономическую, но и социальную устойчивость региона, наиболее гибко и оперативно приспосабливаясь к условиям рынка. В свете обозначенных президентом стратегических задач таких национальных проектов как "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" эта работа на местном уровне получила новый импульс.

Роль драйвера в сфере продвижения региональных компаний за рубеж отводится Центру поддержки экспорта Самарской области, который входит в структуру фонда "Региональный центр развития предпринимательства". Центр осуществляет всестороннюю помощь компаниям-экспортерам в выходе на иностранный рынок. Здесь бизнесменам оказывается информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка для успешного старта или развития внешнеэкономической деятельности. Для тех, кто только планирует начать трансграничные поставки и получить общее представление об основных её этапах, Центр проводит групповые консультации — круглые столы, мастер-классы, семинары. За три года совместной реализации проекта в регионе прошли обучение 268 слушателей из 196 малых и средних компаний. Опытным экспортерам предоставляется уникальная возможность участия в выездных мероприятиях — международных бизнес-миссиях и международных выставках. Это один из самых эффективных способов расширить рынки сбыта и наладить контакты с новыми партнерами.

Не секрет, что для начинающих или малых экспортеров участие в международной отраслевой выставке зачастую является большой статьей затрат. На такие случаи Центр предлагает альтернативное решение — коллективный стенд малых и средних экспортеров региона. В рамках этой услуги Центр несет расходы по аренде площадки для проведения переговоров и выставочной площади, её застройке, разработке дизайна, монтажу, доставке выставочных образцов, подготовке презентационных материалов. Участники при этом самостоятельно несут лишь командировочные расходы.

Сегодня продукция компаний Самарской области поступает в 114 стран мира. Крупнейшими торговыми партнерами региона являются Монголия, Украина, Казахстан, Беларусь, Индия, Польша, Турция, Китай, Германия и др. Наиболее востребована продукция таких отраслей как деревообработка, металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Работа регионального Центра поддержки экспорта приносит ощутимые плоды. При содействии Центра в 2018 году 18 компаний заключили 30 экспортных контрактов на общую сумму более 700 млн рублей. В текущем году эта работа оказалась еще более эффективной: только за три квартала 2019 года свыше 40 субъектов бизнеса заключили более 60 экспортных контрактов на общую сумму порядка 7 млн долларов!

"Такой синергический эффект мы получаем благодаря реализации действующих в регионе программ, нацеленных на поддержку малого и среднего бизнеса, и национальных проектов. Совместно с федеральной властью и муниципальными структурами мы преследуем одну задачу — добиться увеличения объемов не сырьевого экспорта товаров и услуг Самарской области, расширить географию поставок наших компаний и их отраслевую диверсификацию. Несомненно, это будет существенным вкладом в укрепление экономики нашей губернии", — убежден министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.