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Образование Общество

В Новокуйбышевске прошел фестиваль "Парк науки"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Необычный проект Новокуйбышевской нефтехимической компании собирает школьников и их родителей на площадках, где они знакомятся с разными науками.

Фото: предоставлено АО "ННК"

"В нефтехимики пойду!" — восклицает Рома Голин, на глазах которого только что произошло настоящее чудо: клей, вода, пищевой краситель, химическое вещество и пена для бритья превратились в разноцветную "тягучку". Собственноручно приготовленный слайм внук с гордостью демонстрирует дедушке.

Убедиться, какая полезная наука физика или "похимичить" в настоящей лаборатории, сконструировать робота или распечатать на 3D-принтере собственную модель, перенестись в мезозойскую эру и увидеть, каким было Поволжье 350 млн лет назад — возможностей для открытий в "Парке науки", как всегда, была масса. Катя Ермолаева учится в третьем классе и посещает школу юных геологов: "Мы изучаем древних моллюсков, обитавших на территории Поволжья в мезозойской эре. Это очень интересно! Сначала я увлекалась динозаврами, а теперь — геологией". Для юных экспериментаторов и их родителей на фестивале работали многочисленные мастер-классы и интерактивные научные площадки.

Настоящий научный праздник ННК дарит пятый год подряд, подтверждая на деле: поддержке учреждений науки и образования компания "Роснефть" уделяет серьезное внимание. Проект с юных лет вовлекает детей в научно-техническое творчество, формирует интерес к исследовательской деятельности и открывает возможности ранней профориентации школьников, а это, к слову, приоритет и Стратегии развития Самарской области до 2030 года.

По словам заместителя генерального директора АО "ННК" по персоналу и социальным программам Натальи Калининой, предприятие планирует вести раннюю предпрофильную подготовку для учеников 5–9 классов: "Так школьники смогут сознательно остановить свой выбор на профессии инженера или химика и целенаправленно готовиться к поступлению в технический вуз с раннего возраста".

Сотрудничество с образовательными учреждениями — неотъемлемая часть процесса подготовки кадров для ННК. Нефтехимики традиционно поддерживают учебные заведения города, и на фестивале благотворительные сертификаты были вручены Новокуйбышевскому филиалу Самарского технического университета, Новокуйбышевскому нефтехимическому техникуму, а также школе № 5, на базе которой действуют профильные "Роснефть-классы".

Кто знает, может, среди юных посетителей фестиваля "Парк науки" — будущие лаборанты и инженеры Новокуйбышевской нефтехимической компании. "Спасибо организаторам за то, что приобщают наших детей к науке не скучными лекциями, а интересно и увлекательно. С удовольствием придем сюда снова", — делится эмоциями Елена Шанина и спешит с сыном на следующую научную станцию.

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