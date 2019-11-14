На территории ОЭЗ "Тольятти" появятся два новых производства

Сегодня, 14 ноября 2019 года, первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание Наблюдательного совета Особой экономической зоны "Тольятти".

ОЭЗ "Тольятти" является крупнейшим приоритетным инвестиционным проектом Самарской области. Ее резидентами является 22 компании из 7 стран с суммой заявленных инвестиций порядка 23,8 млрд рублей и планом создания 5,6 тысяч новых рабочих мест. И в настоящее время важнейшей задачей развития площадки является стимулирование прихода новых инвесторов. Этому также будет способствовать строительство железнодорожных путей к ОЭЗ "Тольятти". Соответствующее соглашение было подписано в октябре текущего года между Правительством Самарской области и ОАО "РЖД".

На сегодняшнем заседании рассмотрены и одобрены два инвестиционных проекта. Один из них предложила компания "ПОЛИФАРМ". Это создание и эксплуатация фармацевтического комплекса по производству лекарственных препаратов на территории особой экономической зоны. Проектируемое предприятие предназначено для производства готовых лекарственных форм в соответствии с международными стандартами. Общая стоимость проекта составляет более 260 млн рублей. Срок окупаемости проекта — 4,5 лет.

Еще один проект, который сегодня рассматривался на Наблюдательном совете, связан с созданием и эксплуатацией предприятия по сборке автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Цель проекта, представленного компанией "Зеленый мир" — организация производства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций блочно-модульного исполнения максимальной мощностью 150 АГНКС в год на территории ОЭЗ "Тольятти" на земельном участке площадью 5,6 га. Планируется выпускать стационарные, блочно-контейнерные, модульные блочно-контейнерные, гаражные АГНКС, а также индивидуальные заправочные установки. Полная стоимость реализации проекта более 1 млрд рублей. Срок окупаемости проекта около 2 лет.

Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: "Мы продолжаем заниматься вопросами развития Особой экономической зоны "Тольятти". Это уникальная территория, которая вошла в число трех наиболее перспективных, привлекательных для инвесторов налоговых режимов в стране. Льготы для инвесторов на ее территории предоставляются на беспрецедентный срок — 49 лет. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Развитие транспортной логистики будет способствовать дальнейшему привлечению инвесторов. Мы строим железнодорожную ветку в ОЭЗ "Тольятти", рядом с ее территорией пройдет международный транспортный маршрут "Европа-Западный Китай". Соглашения с Особой экономической зоной уже заключили 22 резидента. Сегодня на заседании Наблюдательного совета мы приняли решение еще по двум резидентам, которые представили очень интересные для нашего региона проекты".

Проведенная оценка бизнес-планов обоих проектов показала, что они соответствуют утвержденным Минэкономразвития России критериям оценки бизнес-планов. Реализация проектов будет иметь существенное значение для Самарской области, способствовать увеличению отчислений в областной бюджет, созданию новых рабочих мест и укреплению научного потенциала региона.

"Для нас принципиально важно, что сегодня в ОЭЗ "Тольятти" активно развиваются различные сферы деятельности — машиностроение, автокомпоненты, химия, стройматериалы, фармацевтика, упаковка. Мы убеждены, что с реализацией стратегических инфраструктурных проектов интерес инвесторов к нашей территории существенно возрастет", — уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Выгодные инфраструктурные и налоговые условия привлекают к нам не только новых инвесторов, но и способствуют расширению действующих предприятий, что говорит о заслуженном доверии к управляющей компании Особой экономической зоны и региональным властям, — считает генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев. — Мы рассчитываем, что эта тенденция будет укрепляться, а спектр деятельности наших резидентов — только расширяться".