16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути на Хлебную площадь В Самарской области будут тестироваться "умные" остановки Причальную стенку речного вокзала в Самаре хотят отремонтировать в 2021 году Регион до конца года получит еще 1 млрд руб. на строительство Фрунзенского моста Объявлены торги по проекту новой станции самарского метро

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" развивает успех тарифов "Вызов"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком", крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи "Вызов" для корпоративных пользователей. Новые тарифные планы с постоплатной системой отличаются гигабайтами мобильного интернета и набором безлимитных сервисов.

Объем интернета, включенного в тариф, увеличен сразу на 30%. Причем трафик не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета. Пользователи могут не думать о лимитах при использовании "ВКонтакте", Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp бесплатен для всех пользователей тарифной линейки.

Для подключения сейчас доступны три тарифных плана, что упрощает выбор пользователя. Звонки на телефонные номера "Ростелекома" безлимитны, а объемы вызовов на номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета. Роуминг по стране отсутствует.

Новые предложения выгодны клиентам, которые полностью или частично оплачивают связь своим сотрудникам. Подключение возможно от одного номера. К тарифному плану "Вызов" также можно подключить членов семьи сотрудника.

"Мы наблюдаем устойчивую тенденцию — переход голосового общения в общение через интернет. Мы идем навстречу пользователям и увеличили в новой тарифной линейке "Вызов" пакет доступа в интернет как минимум до 15 Гб, — сказал директор по маркетингу бизнес-сегмента "Ростелекома" Сергей Таболин. — Кроме того, наши пользователи оценят безлимитный интернет на социальные сети, мессенджеры и целый ряд других сервисов. Такую возможность может предоставить не каждый провайдер".

Подключиться к тарифному плану "Вызов" могут как действующие абоненты мобильной связи "Ростелекома", так и клиенты других операторов. Сменить старую сим-карту на корпоративную карту "Ростелекома" с сохранением номера можно по услуге MNP (Mobile Number Portability, то есть перенос мобильных номеров), предоставляемую бесплатно.

Подробнее узнать о новых тарифных планах и познакомиться с процессом смены оператора можно на сайте www.rt.ru или по телефону 8 800 200-30-00.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1