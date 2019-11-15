16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области создана единая служба по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции Как защитить себя от мышиной лихорадки В медучреждениях Самарской области обновляют оборудование В Самарской области за неделю зарегистрировано более 7,8 тыс. случаев заболевания гриппом В регионе запретят продажу вейпов и электронных сигарет детям

Здравоохранение Общество

В Самарской области создана единая служба по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В структуру Самарского областного клинического СПИД-центра влились два новых подразделения.

Тольяттинский СПИД-центр в составе двух городских подразделений присоединился к областному профильному учреждению. Также в Сызрани открылся новый филиал, где жители третьего по величине города губернии и прилегающих территорий смогут получать весь спектр профильной медицинской помощи.

Укрупнение региональной службы профилактики и борьбы со СПИД позволит применять единый подход к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на территории всей Самарской области. Сейчас в Самарской области проживает около 36 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. Треть из них приходится на Тольятти, еще две с половиной тысячи пациентов — жители Сызрани и близлежащих населённых пунктов.

Жителям Тольятти, Сызрани и ближайших к ним населённых пунктов теперь доступны современное оборудование для диагностики и мониторинга заболевания, которым оснащён один из лучших в стране специализированных Центров. Это касается и передовых методик лечения, лабораторных исследований. Если жители Автограда раньше обращались за помощью в местный городской СПИД-центр, то из Сызрани приходилось ехать с соседний Тольятти или Самару.

В новом отделении в Сызрани можно пройти обследование, проконсультироваться с врачом и получить лекарства. Филиал областного клинического СПИД-центра расположился в Сызрани по адресу: ул. Вольская, д. 1-Б (четвертый этаж).

Также продолжает работу филиал СПИД-центра в Новокуйбышевске.

Бесплатно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра:

Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178

Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

Тольятти, ул. Зеленая, д. 15

Сызрань, ул. Вольская, д. 1Б

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1