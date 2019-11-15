В Самарской области создана единая служба по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

В структуру Самарского областного клинического СПИД-центра влились два новых подразделения.

Тольяттинский СПИД-центр в составе двух городских подразделений присоединился к областному профильному учреждению. Также в Сызрани открылся новый филиал, где жители третьего по величине города губернии и прилегающих территорий смогут получать весь спектр профильной медицинской помощи.

Укрупнение региональной службы профилактики и борьбы со СПИД позволит применять единый подход к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на территории всей Самарской области. Сейчас в Самарской области проживает около 36 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. Треть из них приходится на Тольятти, еще две с половиной тысячи пациентов — жители Сызрани и близлежащих населённых пунктов.

Жителям Тольятти, Сызрани и ближайших к ним населённых пунктов теперь доступны современное оборудование для диагностики и мониторинга заболевания, которым оснащён один из лучших в стране специализированных Центров. Это касается и передовых методик лечения, лабораторных исследований. Если жители Автограда раньше обращались за помощью в местный городской СПИД-центр, то из Сызрани приходилось ехать с соседний Тольятти или Самару.

В новом отделении в Сызрани можно пройти обследование, проконсультироваться с врачом и получить лекарства. Филиал областного клинического СПИД-центра расположился в Сызрани по адресу: ул. Вольская, д. 1-Б (четвертый этаж).

Также продолжает работу филиал СПИД-центра в Новокуйбышевске.