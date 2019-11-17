Работая со свободным графиком самарцы могут заработать до 80 тысяч в месяц

Сервис для поиска массового и линейного персонала Работа.ру, выяснил, специалистам каких профессий в Самаре предлагают работать по свободному или сменному графику.

Свободный график работы в городе чаще всего доступен представителям массовых профессий — водителям, рабочим и курьерам. Так, в 38% вакансии для водителей соискатели могут самостоятельно выбирать время своей работы.

Также свободный график доступен специалистам в сфере недвижимости. Например, в ноябре на Работе.ру в Самаре ищут агента по продажам жилых помещений со свободным графиком, который сможет зарабатывать до 80 тыс. рублей в месяц. Столько же сможет зарабатывать и юрист-консультант в агентстве недвижимости, причем на позицию готовы рассмотреть даже студентов старших курсов юридического факультета.

Среди профессий со сменным графиком в Самаре лидируют продавцы, водители, администраторы и повара. Чаще всего такие вакансии предлагают в сфере продаж — 62% вакансий кассиров и почти треть вакансий продавцов-консультантов предусматривают посменную занятость. Администраторы также должны быть готовы работать по сменам — это требование содержит 31% вакансий в самарских отелях и гостиницах. Кстати, специалистам со сменным графиком предлагают высокий оклад. Например, дизайнер-консультант в мебельном магазине в Самаре, работая посменно, может зарабатывать до 80 тыс. рублей в месяц.