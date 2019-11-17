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Работа и Кадры

Россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев

МОСКВА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис по поиску работы Superjob выяснил, у кого россияне чаще всего одалживают деньги, кому и какую сумму дают взаймы. В социологическом опросе приняли участие 2500 сотрудников российских предприятий и организаций из всех округов страны.

На вопрос, у кого они чаще всего одалживаются, лишь 2% работающих россиян назвали коллег и 1% — работодателя. Гораздо чаще сотрудники обращаются в банки (20%). К родственникам за поддержкой обращаются 13%, к друзьям — 7%. Большинство же трудоустроенных граждан не берет денег в долг (55%).

О том, что дает взаймы сослуживцам чаще, чем остальным, говорил каждый десятый россиянин. 24% опрошенных чаще одалживают деньги родственникам, 23% — друзьям. 39% респондентов никому не дают денег в долг.

По данным Superjob, сумма, на которую могут рассчитывать просящие в долг коллеги, составляет в среднем 5 тыс. рублей. Родственникам россияне могут одолжить в среднем 17,6 тыс. рублей, друзьям — 11,8 тысяч.

Обращаться с просьбой занять денег выгоднее к коллеге-мужчине. Так, представители сильного пола готовы одолжить сослуживцу в среднем 5800 рублей, в то время как женщины лишь 4 тысячи. Чем старше респонденты, тем больше суммы, которые они могут дать в долг: россияне до 24 лет могут одолжить коллеге лишь 3600 рублей, граждане старше 45 лет — 5700 рублей. Суммы, которые готовы дать в долг россияне с зарплатой от 80 тыс. руб., значительно превышают возможности сотрудников с доходом до 30 тыс. рублей в месяц: первые готовы одолжить коллеге в среднем 3200 руб., вторые — 6600 рублей.

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