Студенты освоили науку побеждать на "Серебряном Лучнике"

В Самарском университете состоялась встреча студентов с организаторами регионального этапа Национальной премии "Серебряный Лучник". Будущие журналисты и специалисты по связям с общественностью познакомились с условиями участия в конкурсе и опытом компаний, побеждавших на "Серебряном Лучнике — Самара" в прошлые годы.

"Серебряный Лучник — Самара" — единственный региональный этап Национальной премии, на котором представлена номинация "Лучший студенческий проект". В ней делается только одна "скидка на возраст": можно представить не только реализованные проекты, но и теоретические работы, которые станут основой для будущих реальных дел.

"Наша встреча вызвала у студентов живой интерес, и это радует. Мы специально создали для студентов такие условия участия в премии, чтобы "Лучник" стал для них возможностью влиться в профессиональное сообщество и создать проекты, на основе которых будут создаваться их курсовые и дипломные работы", — комментирует Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа "Серебряный Лучник — Самара".

"Встречи организаторов регионального этапа премии "Серебряный Лучник" со студентами направлений "Реклама и связи с общественностью" и "Журналистика" Самарского университета стали уже традиционными. Мы ждем их с нетерпением: координаторы проекта знакомят ребят с неординарными людьми, которые придумали и осуществили проекты-победители или оценивали их. После этих встреч студенты говорят о том, что убедились в правильности сделанного выбора. "Сомнения были, — признаются первокурсники, — но теперь хочется как можно скорее попробовать свои силы, придумать проект и победить!" — рассказывает Лариса Тютелова, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета.

"Науку побеждать" в профессиональных конкурсах студенты осваивали вместе с представителями компаний, побеждавших на "Серебряном Лучнике — Самара". С презентациями выступили Татьяна Голуб (АО "Данон Россия"), Мария Алмазова ("РКС-Самара"), Константин Мишкин (ПАО "МегаФон"), Евгений Карлашов и Ирина Павлова (торговый центр "МЕГА Самара"). Они рассказали о проектах в сферах благотворительности, корпоративных и Digital-коммуникаций и дали советы о том, как сделать, чтобы проект принес пользу Самарскому региону и его жителям.