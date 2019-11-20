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Работа и Кадры

Журналисты чаще всего соглашаются на ежедневные переработки

МОСКВА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Больше всего тех, кому приходится практически ежедневно задерживаться на работе, — среди журналистов, директоров и персональных водителей.

Сервис по поиску работы Superjob выяснил у сотрудников российских компаний, как часто им приходится перерабатывать. В социологическом опросе приняли участие трудоустроенные граждане, работающие по фиксированному графику.

Как выяснилось, 22% сотрудников задерживаются на работе практически каждый день. Каждый пятый перерабатывает несколько дней в неделю (20%). Еще 21% — несколько раз в месяц. 13% задерживаются на работе несколько раз в год. Никогда не остается на работе сверхурочно лишь каждый шестой сотрудник (17%).

Больше всего тех, кто задерживается на работе почти каждый день, — среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей (31%). О практически ежедневных переработках мужчины говорили чаще женщин (25 и 19% соответственно), причем если среди женщин на столь частые переработки чаще остаются незамужние и бездетные, то среди мужчин — женатые отцы семейств.

Среди представителей 23 наиболее популярных профессиональных групп о ежедневных переработках чаще других говорили журналисты (39%). Практически каждый день приходится задерживаться на работе директорам компаний и их помощникам — персональным водителям (по 37%).

Правильной организации рабочего дня следует поучиться у HR-менеджеров: среди них больше всего тех, кто никогда не задерживается на работе (28%). Об отсутствии переработок также говорили 23% переводчиков и 22% бухгалтеров.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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