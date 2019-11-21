У четверти жителей Приволжского округа не бывает премий

У 26% жителей Приволжского округа нет возможности получить премию на текущем месте работы. Треть респондентов отметили, что для них это является важным критерием выбора новой работы. Это выяснил аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий. В целом по стране женщинам значительно реже дают премии за переработки, чем мужчинам.

Более двух третьих трудоустроенных жителей Приволжского ФО2 (69%) утвердительно ответили на вопрос "Есть ли в Вашей компании возможность получить премию на вашей позиции?". 26% отметили, что такой возможности нет, а 5% затруднились ответить на этот вопрос.

Реже всего премии дают в Центральном федеральном округе, исключая столицу, а чаще всего — в Москве и Московской области.

В целом по России женщины чаще мужчин считают невозможным получить премию (31% против 26%). Интересно, что пессимистичный настрой по отношению к премиям наиболее распространен среди опрошенных 45-54 лет, тогда как респонденты остальных возрастных категорий отмечают, что получить премию в их компании возможно.

Респонденты Приволжского округа ответили, что наиболее часто премии им выдают за перевыполнение разных показателей (62%). Второй по популярности причиной получения премий оказались переработки — 48% опрошенных выбрали данный вариант ответа.

Более четверти (27%) трудоустроенных жителей ПФО могут получить премию за инициативу, предложение новых методов в работе. 22% респондентов сообщили, что на их текущем месте работы можно получить премию за участие в различных мероприятиях, и 3% затруднились ответить.

Примечательно, что в целом по стране мужчинам гораздо чаще выдают премии за переработки (59%), чем женщинам (38%). Из регионов переработки дополнительно оплачиваются реже всего в Северо-западном федеральном округе (35% респондентов), а чаще всего в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (57%).

Наличие премий и других материальных бонусов находится в списке самых распространенных критериев при поиске новой работы, занимая четвертое место в этом рейтинге. Треть респондентов отметили, что наличие премий важно для них.

Когда Вы ищете работу, что для Вас важно при выборе компании? (ПФО)

В целом по России премии важнее женщинам (32% опрошенных женщин), чем мужчинам (25% респондентов мужского пола). Они почти одинаково важны соискателям любого возраста, лишь среди соискателей в возрасте 45-54 лет значение премий меньше, чем среди других респондентов. Для них в большей степени, чем для остальных определяющее значение при выборе работы имеет размер зарплаты.

В опросе приняли участие 1 700 респондентов со всей России в возрасте от 18 лет, которые трудятся в сфере массовых профессий. Анкетирование проводилось методом онлайн-опроса с 30 августа по 18 сентября 2019 года.