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Работа и Кадры

Работодатели стали лояльнее к соискателям с лишним весом

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Работодателей, которые предвзято относятся к полным людям, за семь лет стало меньше почти в два раза.

Сервис по поиску работы Superjob по заказу журнала Forbes выяснил у представителей отечественных компаний, влияют ли параметры веса соискателя на решение о приеме на работу. У представителей экономически активного населения мы спросили, наблюдают ли они дискриминацию по весу при трудоустройстве и в общественной жизни. В социологических опросах приняли участие представители 500 российских компаний и 5000 граждан из всех округов страны.

Формально дискриминация при трудоустройстве в нашей стране запрещена. Однако теория нередко расходится с практикой. Подбирая персонал, большинство работодателей не обращает внимания на наличие у соискателей лишних килограммов (65%). 19% при прочих равных отдадут предпочтение кандидату без лишнего веса.

О дискриминации людей с лишним весом в обществе в целом говорили 37% россиян, о дискриминации при трудоустройстве — 32%.

Женщины отмечали дискриминацию людей с лишним весом в сфере найма и повседневной жизни чаще мужчин. Чем старше респонденты, тем реже они говорили о дискриминации полных людей в общественной жизни, на предвзятость работодателей при трудоустройстве же чаще указывали респонденты 35—44 лет. Чем выше доход респондентов, тем реже среди них звучали высказывания о дискриминации полных людей при найме и в обществе в целом.

Те, чей лишний вес выше нормы на 20+ кг, чаще остальных отмечают предвзятость по отношению к полным людям при трудоустройстве и в обществе.

За семь лет, прошедших с момента аналогичного исследования, работодателей, предвзято относящихся к людям с лишним весом, стало почти вдвое меньше: 36% в 2012 году и 19% сегодня. Число соискателей, отмечающих дискриминацию при найме, снизилось незначительно (35% россиян в 2012 году и 32% сейчас), а вот дискриминацию полных людей в обществе россияне стали отмечать реже (45 и 37% соответственно).

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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