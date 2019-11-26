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Общество

Срок перезаключения договоров с "Газпром межрегионгаз Самара" продлен на год

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Срок перезаключения договоров на поставку газа с компанией "Газпром межрегионгаз Самара" продлен на год. Об этом сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

По состоянию на конец ноября 2019 года значительная доля абонентов не успела перейти на новую систему оплаты, что приводит к большой загруженности офисов компании в Самаре.

В целях сокращения очередей и улучшения качества обслуживания граждан компания "Газпром межрегионгаз Самара" увеличила количество дней работы окон и время работы - на данный момент граждан обслуживают без перерыва на обед.

Разъяснительная работа с абонентами регулярно проводится в офисах компании, справочная информация размещена на стендах и доступна на сайте http://samararegiongaz.ru.

Оформить документы можно до 31 декабря 2020 года.

Если потребитель не имеет возможности в ближайшее время перезаключить договор на поставку газа, но при этом своевременно оплачивает потребленный газ, приостановка подачи топлива осуществляться не будет.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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