Опыт Венчурного фонда Самарской области и компании YellowRockets высоко оценен федеральными экспертами

В Москве на двухдневной стратегической сессии обсудили вопросы формирования программы Научно-образовательного центра Самарской области. В стратсессии приняли участие топ-менеджеры госкорпораций "Ростех", "Роскосмос", ОДК, ИМЦ Концерн "Вега", руководители ведущих заводов и университетов страны, а также эксперты инновационного центра Сколково.

Директор по инновационному развитию ОДК-Сатурн Дмитрий Иванов рассказал об опыте работы с регионом, в частности. с YellowRockets, управляющей компанией Венчурного фонда Самарской области: "Без сотрудничества с YellowRockets, с которыми мы провели два полноценных отбора проектов по всей России, было невозможно формирование Корпоративного акселератора ОДК и тех выводов, к которым мы пришли в своем развитии вместе с командой YellowRockets". Дмитрий Иванов высоко оценил работу команды со стартапами на ранней стадии: "Опыт YellowRockets служит лучшей практикой по работе с проектами ранней стадии развития, на момент нашей работы с ними".

В то же время эксперты определили точки роста развития региональной экосистемы и наметили направления работы, на которых рекомендовано сконцентрироваться в ближайшее время.

Сейчас система работы с инновациями в Самарской области считается одной из самых действенных в России. В 2014 году на форуме "Экосистема инноваций" в Сочи экспертами Российской венчурной компании Самарская область признана эталоном в развитии региональной инновационной экосистемы. Результаты, которых удалось добиться Самарской области в сфере инноваций, легли в основу разработки стандарта развития региональных экосистем.

В 2018 году Венчурный фонд Самарской области (управляющая компания YellowRockets) вошел в десятку самых активных российских фондов, инвестирующих на ранних стадиях. Фонд, созданный по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в конце 2017 года, стал самым активным региональным фондом России, опередив по количеству сделок фонды Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов. Ключевой партнер фонда - YellowRockets, управляющая компания венчурным фондом, организатор акселерационных программ, оператор инновационных и венчурных мероприятий в России.