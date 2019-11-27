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Работа и Кадры

Работающие россияне поддерживают перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение сотрудников российских компаний к подобному решению. В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу: "Все равно в последний рабочий день года работа — не работа… Это день, когда все всех поздравляют". Противников инициативы — всего 10%: "31-го и так никто не работает, и 28-го мало кто работать будет!"

Больше всего же сторонников инициативы — среди женщин (87% против 81% среди мужчин): "31.12 с утра уже идет раздрай в рабочем процессе. К празднику надо готовить стол и подходить к 00 часам не уставшим, а бодрым".

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