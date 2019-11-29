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Работа и Кадры

15% работающих россиян продлят новогодние каникулы отпуском

МОСКВА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый седьмой сотрудник возьмет несколько дней в декабре или январе, чтобы продлить новогодние каникулы. Сервис по поиску работы Superjob выяснил отпускные планы представителей экономически активного населения в преддверии новогодних каникул. В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

15% сотрудников отечественных компаний продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами: 8% планируют взять несколько дней в декабре до 31-го включительно, 7% — с 9 января. Две трети трудоустроенных граждан не будут удлинять новогодние каникулы отпусками и отгулами: "В январе брать отпуск невыгодно по деньгам!"

Больше всего респондентов, которые планируют увеличение количества дней отдыха, — среди сотрудников в возрасте до 34 лет (17%).

18% пока еще не определились с ответом на этот вопрос.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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