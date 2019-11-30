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Работа и Кадры

Половина работающих россиян планирует провести 31 декабря на служебном посту

МОСКВА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет работать 31 декабря. В то же время, каждый второй сотрудник российских компаний планирует, как и глава государства, тоже выйти на работу в предпраздничный день.

Сервис по поиску работы Superjob выяснил планы россиян относительно работы в последний день уходящего года. В социологическом опросе приняла участие 1000 представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику.

Работать 31 декабря планирует 51% россиян. Практически каждый пятый хочет взять в этот день отгул или отпуск (19%). Трое из 10 опрошенных затруднились с ответом.

Интересно, чем старше респонденты, тем чаще они говорили о том, что будут работать в последний день года: проведут 31 декабря на службе 49% сотрудников моложе 34 лет и 56% россиян старше 45 лет.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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