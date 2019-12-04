Утром Самару накрыли восьмибалльные пробки

В среду, 4 декабря, утром поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре восьмибалльный уровень пробок и большинство дорог города окрасились в красный цвет, обозначающий наличие заторов.

Как указывал "Яндекс", в девятом часу утра движение затруднено было на подъездах к городу. Например, затор на Южном шоссе начинался от ТЦ "Амбар" и продолжался до Заводского шоссе. Заторы по направлению "в город" были на подъезде к "старому мосту" через реку Самара, на улицах Шоссейная и Народная.

Пробка на ул. Полевая в оба направления была обозначена от ул. Галактионовской до ул. Мичурина.

Затор на ул. Владимирской по направлению "в город" продолжался от ул Пензенской до ул. Мичурина.

Многокилометровая пробка была обозначена на Московском шоссе по направлению "в город", она продолжалась от проспекта Кирова до ул. Авроры. Проблемы с движением транспорта отмечались местами на других магистралях города.

При этом на карте Самары было отмечено всего пять мест ДТП. При этом информации о крупных авариях с пострадавшими не поступало.