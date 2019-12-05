3 из 10 россиян против электронных трудовых книжек

3 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. Сервис по поиску работы Superjob выяснил отношение россиян к этому нововведению и узнал, какие еще документы они хотели бы оцифровать. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Полностью одобряют переход на электронные трудовые книжки лишь 18% россиян, скорее одобряют — 25%. 22% респондентов относятся к нововведению безразлично. Абсолютно против закона - 19%, еще 16% скорее не одобряют его.

Большинство критических отзывов касаются вопросов безопасности, устойчивости функционирования системы и сохранности персональных данных: "Как уже показала практика, в электронных базах возможны ошибки. Без бумажных документов будет сложно восстанавливать истинный стаж"; "Воруют данные на каждом углу"; "Техника ломается. Возможен сбой системы".

По данным Superjob, больше всего сторонников оцифрованных электронных книжек — среди молодежи, 47% россиян до 24 лет полностью или частично одобряют закон: "Мы живем в 21 веке, когда все должно быть в электронном виде. Если срочно нужна трудовая, то ее приходится заказывать или бежать в другой конец города за ней, а если она будет электронной, этого делать не придется".

Отвечая на вопрос, какие еще документы россияне хотели бы оцифровать, 41% назвал полис ОМС, 38% — ИНН, 37% — СНИЛС, 31% — медкарту, 27% — паспорт, 24% — свидетельство о рождении, 23% — водительские права. Против любых электронных документов выступают 29% россиян.

Среди россиян старше 45 лет больше как тех, кто выступает против оцифровки любых документов (33%), так и тех, кто заинтересован в электронном полисе ОМС и ИНН (45 и 42% соответственно). За оцифровку остальных документов чаще других голосовала молодежь до 24 лет.