Самарец просит провести проверку по факту, что врачи заставили снимать гипс самостоятельно

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Самарец обратился к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой организовать проверку в поликлинике № 15 на ул. Фадеева 56а. По словам мужчины, "инвалиду 5 декабря 2019 г. отказались снимать гипс. Врачи дали кусачки и сказали снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс и ушли. Два часа ковырял".