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Самарец просит провести проверку по факту, что врачи заставили снимать гипс самостоятельно Отрадненская больница годами проводила диспансеризацию "мертвых душ" Как защитить себя от мышиной лихорадки Прокуратура проверит жалобы граждан в связи с отказом самарских частных клиник делать аборты Жители региона внесут предложения по улучшению работы поликлиник на портале минздрава

Здравоохранение Общество

Самарец просит провести проверку по факту, что врачи заставили снимать гипс самостоятельно

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец обратился к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой организовать проверку в поликлинике № 15 на ул. Фадеева 56а. По словам мужчины, "инвалиду 5 декабря 2019 г. отказались снимать гипс. Врачи дали кусачки и сказали снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс и ушли. Два часа ковырял".

Фото: https://twitter.com/Vital19810

Александр Хинштейн пообещал направить запрос о проведении проверки в областное министерство здравоохранения. "Если то, что Вы пишете, подтвердится, выводы должны последовать самые жесткие, вплоть до увольнения", - прокомментировал депутат.

 

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