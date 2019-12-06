Самарец просит провести проверку по факту, что врачи заставили снимать гипс самостоятельно

Самарец обратился к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой организовать проверку в поликлинике № 15 на ул. Фадеева 56а. По словам мужчины, "инвалиду 5 декабря 2019 г. отказались снимать гипс. Врачи дали кусачки и сказали снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс и ушли. Два часа ковырял".
Александр Хинштейн пообещал направить запрос о проведении проверки в областное министерство здравоохранения. "Если то, что Вы пишете, подтвердится, выводы должны последовать самые жесткие, вплоть до увольнения", - прокомментировал депутат.