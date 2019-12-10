В Жигулевске на "Станции юных техников" открылся мини-технопарк

Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и печатает 3D-принтер. Слой за слоем, и уже через какое-то время на платформе устройства появляется осязаемый трехмерный предмет, который до того существовал лишь виртуально в программе.

В качестве материала для 3D-печати используется экологически безопасный пластик, из которого изготавливаются детские игрушки. Оно и понятно - с новым устройством работать придется в первую очередь детям. В Жигулевскую "Станцию юных техников" при общеобразовательной школе №14 вместе с 3D-принтером в этом году поступило оборудование для работы с виртуальной реальностью, фрезерные и ЧПУ-станки, конструкторы Lego. Несколькими месяцами раньше были отремонтированы кабинеты. Все благодаря региональной составляющей федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Теперь "Станция юных техников" гордится созданием четырех квантумов: "IT-квантум", "Робо-квантум", "Виртуальная реальность" и "Хай-тек цех". Семь педагогов станции уже прошли обучение для работы в новых условиях.

"Наша задача - познакомить детей с широким спектром инженерных специальностей, - рассказывает руководитель "Станции юных техников" Нина Кивгазова. - Мини-технопарк дает возможность не только заниматься самообучением, но и способствует ранней профориентации. Мы очень рады, что нацпроект "Образование" помог нам так усовершенствовать образовательный процесс, а больше всех, конечно, довольны родители и дети. После экскурсии спрашиваем ребят: кто хочет записаться? В ответ - лес рук".

Недавно здесь прошли инженерные каникулы, во время которых с возможностями технопарка познакомились 250 учащихся. Многие из них записались на занятия. Сейчас в мини-технопарке бесплатно обучаются 245 детей со всего Жигулевска. Педагоги говорят, что готовы принять еще - возможности есть. Так, в будущем году планируется увеличить количество обучающихся до 300 человек. "Станция юных техников" готова сотрудничать со всеми образовательными учреждениями округа.

"Нацпроект работает на достижение двух целей: совершенствование российского общего образования для того, чтобы оно заняло место в десятке лучших систем мира и воспитание гармонично развитой социально ответственной личности, - отметил начальник отдела развития образования Центрального управления министерства образования и науки Самарской области Геннадий Игошин. - К 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80 процентов детей. Дети, прошедшие обучение в технопарках, с большей вероятностью выберут техническую инженерную профессию. Квантумы, которые создаются в небольших городах и сельских поселениях, помогают ликвидировать разрыв между уровнем образования в небольших городах и областном центре".

В каждом квантуме ребята могут практически испытать свои знания и умения, полученные в школе. Здесь не только теория, но и самая настоящая практика - работа руками и головой, а на выходе - готовый продукт. Школьники учатся моделировать объекты в программе "Скульптор", создавать виртуальную реальность, конструировать и запускать роботов, придумывать и воплощать свой игровой мир, изучать языки программирования.

"Кроме нового оборудования, у нас появилось и современное программное обеспечение, отлично расширяющее возможности в программировании, - рассказывает ученик 11 класса школы №14 Кирилл Симонов. - Можно делать мультфильмы, видеоигры, создавать новые локации, пейзажи и другие структуры, которых нет в реальности. А потом можно надеть очки виртуальной реальности и погрузиться в мир, который ты сам создал. Это завораживает. Я уже придумал и сделал фоторамку в виде колеса обозрения. Участвовал в нескольких конкурсах. В будущем хочу серьезно заниматься IT-инжинирингом или программированием".

Сейчас на "Станции юных техников" проходят мастер-классы, на которых могут побывать не только учащиеся, но и их родители. Мамы и папы признаются, что дети уже перещеголяли взрослых в области познаний новых технологий.

"Сыну очень интересно, он занимается здесь с самого открытия квантумов, - делится впечатлениями мама десятилетнего Максима Анна Ляхова. - Не пропускает ни одного занятия, глаза горят, ему здесь бесконечно нравится. Отрадно, что наши дети развиваются в нужном современном направлении, и тот опыт, который они приобретают здесь, бесценен. Развивается мелкая моторика, мышление, интеллект. Это и на учебе отражается - Максим стал лучше успевать в школе. А дома слушаем его бесконечно, потому что разговоры только о роботах".

Второклассница Стефания Чибисова уже второй год учится работать с техникой, у девочки далеко идущие планы и мечты - она хочет стать инженером-конструктором.

"Мы собираем роботов, программируем, задаем команды, - говорит Стефания. - У меня есть мечта - сделать роботов в виде лисы, медведя, курицы и зайца. Ночью они будут оживать и охранять территорию от нарушителей".

Елена Финько, мама первоклассника Артема, водит сына в мини-технопарк недавно. Говорит, что ребенок просто загорелся идеей создавать компьютерные игры.

"Даже дома он сам занимается по аналогии с тем, чему его учат здесь, - говорит Елена. - Заметила, что успеваемость в школе улучшилась, особенно по математике. В современном обществе, когда все так стремительно меняется, эти знания очень важны. Мы уверены в будущем наших детей".

До конца 2022 года за счет средств бюджета Самарской области в рамках региональной составляющей федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" будут оборудованы еще 63 мини-технопарка.