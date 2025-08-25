16+
Нейросеть Сбера Kandinsky воссоздала облик древних сарматов

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Полученные изображения позволяют представить внешний облик представителей древней цивилизации, чей образ жизни и культура до сих пор остаются загадкой для историков и исследователей.

Фото: нейросеть Kandinsky

Использование генеративного искусства позволило взглянуть на древний народ новым взглядом. Команда нейрохудожников Сбера с помощью нейросети Kandinsky помогла восстановить облик сарматских воинов, живших с 6 в. до н. э. до 4 в. н. э. на территории современной России и Казахстана, используя в текстовых запросах антропологические данные и описания археологов. Совместно с научными сотрудниками Астраханского музея-заповедника было создано три изображения: облик вождя (скептух), внешность и повседневная одежда молодого кочевника и поясная пряжка с рельефным изображением степного ушастого ежа.

Директор Астраханского музея-заповедника Алексей Булычев так охарактеризовал суть сделанного: "Впервые наш музей участвует в проекте с использованием генеративного искусства. Синтез науки и потенциала нейросетей позволил визуализировать образ сарматов, одежду и украшения. Благодарен партнёрам за совместную работу, направленную на изучение истории нашего региона. Нам удалось получить результат, близкий к эталонным реконструкциям, тем самым открыть новые возможности для погружения в эпоху, когда сарматы были владыками европейских степей".

Фото: нейросеть Kandinsky

Древняя история сохранила крайне мало сведений о быте и культуре сарматов. От них осталось намного меньше следов материальной культуры, чем от их предшественников скифов. Все современные представления базируются исключительно на археологических находках. Наиболее известной стороной жизни этой цивилизации являются коллекции их драгоценностей — "золото сарматов". Среди них есть украшения и предметы конской упряжи, ритуальные сосуды и фрагменты парадного оружия, которое принадлежало вождям или членам их семей. Полученные нейросетью модели образов являются ценным дополнением к экспозициям музеев, позволяя лучше познакомиться с жизнью и традициями кочевого народа.

Председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер отметила, что современные технологии Сбера помогают воплощать историю в зримые образы. "Используя потенциал генеративного искусственного интеллекта, мы открываем новые возможности для изучения нашего культурного наследия. Воссозданные облики представителей сарматских племён — это не просто иллюстрации, а значимый вклад в понимание жизни древнего народа, приближающий прошлое к современному зрителю", — сказала Наталия Цайтлер.

