В Самаре прошли стартап-выходные

70 человек собралось в StartupSamara в первые выходные декабря, чтобы вместе с экспертами проработать свои идеи и презентовать их инвесторам.

В первый день участники заявили 24 проекта, все желающие смогли присоединиться к команде и начать работу. За два дня работы участники должны были детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для создания эффективно работающего бизнеса.

Любой желающий мог прийти на стартап-выходные со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее. Кроме работы над собственными проектами, под руководством менторов команды изучили методики Customer Development, оценки рынка и формулирования ценности, бизнес-моделирования и подготовки презентаций для инвестора.

Из 24 идей эксперты отобрали десять для выступления на финальной презентационной сессии. Каждая команда должна была презентовать проект и доказать жюри, что их идея - самая перспективная. Участники рассказывали о своей идее, о перспективах рынка, показывали ключевые метрики своего стартапа. В состав жюри вошли успешные предприниматели, бизнес-эксперты, представители инфраструктуры поддержки и венчурных фондов.

Лучшим проектом эксперты признали геймифицированную платформу для обучения программированию Win IT. Команда получила призы от партнеров и месяц трекинга от YellowRockets.vс. Второе место занял проект "Кофе по подписке", на третьем месте оказалась команда разработчиков платформы для управления цифровыми активами на криптовалютных биржах "Autoscale".

Идеи, которые превратятся в инновационный бизнес, в дальнейшем смогут пройти акселерационные программы, получить льготы и поддержку от технопарков и бизнес-инкубаторов региона и инвестиции от Венчурного фонда Самарской области.

Организатором стартап-выходных выступает Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и компании YellowRockets.

Александр Клюкач, директор Регионального центра инноваций StartupSamara:

- Главная задача стартап-выходных - дать начинающим стартапам инструменты и методы, с помощью которых можно оценить рынок и проверить жизнеспособность бизнес-идеи. Эти методы работают для всех проектов независимо от стадии и отрасли, поэтому участниками стартап-выходных становятся как опытные команды, так и новички с идеями. Мы надеемся, что команды продолжат работу и мы увидим их в региональных и федеральных акселерационных программах. В то же время, если основатель проекта поймет, что его идея нежизнеспособна, - это тоже хороший результат. Ведь тогда предприниматель сэкономит самый ценный ресурс - время, а опыт и знания позволят быстро начать следующий проект и развивать его.

Дмитрий Богданов министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- В Самарской области выстроена цепочка поддержки инновационных проектов. Начинается все здесь, в Региональном центре инноваций StartupSamara. Студенты и молодые инноваторы прощупывают почву на отдельных мероприятиях и марафонах генерации идей. Когда идея формируется в проект, они приходят на стартап-выходные, чтобы собрать команду и получить первую обратную связь от инвесторов.

Не стоит воспринимать стартапы как дело исключительно студентов и молодежи. Мировая статистика показывает, что самый успешный инновационный бизнес делают уже опытные люди. И в последнее время мы замечаем, что аудитория стартап-выходных становится старше. Получается отличный плавильный котел, в котором два дня подряд варятся все, кому интересно технологическое предпринимательство.