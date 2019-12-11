Форум "Мой бизнес-63" соберет предпринимателей региона

Форум "Мой бизнес-63" 17-18 декабря в Самаре соберет на одной площадке 1000 участников - предпринимателей, представителей инфраструктуры поддержки и органов власти со всего региона. Это ключевое для бизнес-сообщества мероприятие пройдет при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В рамках первого дня форума состоится пленарная сессия с участием главы регионального минэкономразвития Дмитрия Богданова, амбассадоров национального проекта в Самарской области и ключевых спикеров. Участники подведут итоги реализации нацпроекта в 2019 году, а также отметят и наградят победителей конкурсов "Молодой предприниматель России-2019", "Экспортер года", "Мама-предприниматель", конкурса школьных бизнес-идей, а также самых активных слушателей обучающей программы "PROбизнес".

В течение двух дней одновременно на нескольких площадках пройдут выступления десяти спикеров, среди которых - эксперт в области личной эффективности и деловой коммуникации Алина Тер-Акопова, бизнес-тренер по активным продажам Владимир Якуба, бизнес-консультант по партизанскому маркетингу и "маркетингу здравого смысла" Александр Левитас, бизнес-эксперт и основатель нескольких проектов Сергей Брыков.

Форум станет площадкой для активного нетворкинга и прямого общения по вопросам государственной поддержки бизнеса. Здесь в течение всего мероприятия будет работать мобильный центр "Мой бизнес", где каждый желающий сможет получить консультации в режиме "единого окна", узнать о возможностях, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки бизнеса.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация на едином сайте государственной поддержки бизнеса Mybiz63.ru.