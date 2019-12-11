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Работа и Кадры

Сотрудники ждут премий по итогам года, но еще не все работодатели приняли решение

МОСКВА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премии по итогам года запланированы в 36% российских компаний. Трое из 10 работников рассчитывают на годовую премию. В опросах сервиса по поиску работы Superjob участвовали 500 представителей работодателей и 2500 сотрудников компаний из всех регионов страны.

16% работодателей планируют премировать по итогам года всех сотрудников. В каждой пятой компании (20%) премии выплатят выборочно: только определенным сотрудникам или отделам. Не будет годовых премий в 34% компаний.

Опрос сотрудников показал, что на годовую премию рассчитывают 29% работающих россиян, причем ожидающих получения премии среди молодежи больше, чем среди старшего поколения (41% среди респондентов моложе 24 лет и 25% среди сотрудников старше 45 лет).

Реже всего сотрудники рассчитывали на премирование по итогам года в декабре 2016 (21%). Сегодня настрой на годовую премию демонстрирует наибольшее число россиян (29%). И связано это, скорее всего, с тем, что в прошлом году компаний, выплативших годовые премии, было максимально много за последние 10 лет (45%), а к хорошему быстро привыкают. Впрочем, на данный момент трое из 10 работодателей еще не приняли решения о выплате премий.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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