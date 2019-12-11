Коммунисты добиваются смягчения требований закона о митингах

Фракция реготделения КПРФ в Самарской губернской думе вышла к коллегам с законодательной инициативой об отмене запрета на проведение публичных мероприятий в 150 м от детских садов и школ, учреждений допобразования, религиозных объектов и больниц.

Эти запреты, по мнению представителей фракции, противоречат Конституции РФ и федеральному законодательству.

Как указывают коммунисты в пояснительной записке к законопроекту, 1 ноября 2019 г. Конституционный суд РФ принял постановление по жалобам граждан республики Коми на пункты республиканского закона "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в республике Коми".

Основываясь на этом решении, а также на Конституции РФ и нормах федерального законодательства, представители фракции пришли к выводу, что введенные в Самарской области ограничения "выходят за пределы законодательных полномочий субъектов РФ и свидетельствуют о несоответствии такого запрета" ряду статей Конституции.

В связи с этим представители партии предлагают устранить эти нарушения и снять указанные запреты.

Соответствующая законодательная инициатива была направлена в губернскую думу 10 декабря текущего года.