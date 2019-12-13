Каждый 10-й житель ПФО будет работать 1 января

10% трудоустроенных жителей Приволжского федерального округа выйдут на работу 1 января. Это выяснил аналитический центр Авито.Работы в ходе исследования рынка труда массовых специальностей. При этом 40% из тех, кто не планирует работать сразу после Нового года, готовы изменить свою позицию, если им заплатят хотя бы 5 тыс. рублей. Это самый высокий процент тех, кого привлекает данная сумма, среди федеральных округов.

Первое января является официальным рабочим днем для 10% респондентов Приволжского ФО2, 6% планируют выйти на работу после новогодней ночи по собственному желанию. 29% трудоустроенных жителей пока не знает, каким будет рабочий график. А чуть более половины (55%) опрошенных уже однозначно не планируют работать в первый день 2020 года.

Более половины (59%) жителей Приволжского ФО, которые будут работать 1 января, сообщили, что это будет обычный рабочий день по стандартному графику. Половину дня будут работать 20% респондентов, а 8% собираются трудиться целый день, но в удаленном режиме.

Как вы работаете 1 января? (Респонденты, которые собираются работать, ПФО)

Чаще всего работают 1 января в штатном режиме охранники (34% опрошенных), операторы на телефоне/сотрудники колл-центров (22% респондентов) и официанты (21%).

Больше всего тех, кто сразу после Нового года собирается добровольно выйти на работу, - среди работников "праздничных" профессий (аниматор, ведущий праздников, певец/певица), а также нянь/сиделок. Эти профессии делят первое место с долей 26%. На втором месте по числу желающих добровольно выйти в праздники - официанты и бармены (19% опрошенных из этой группы). Меньше всего желания работать 1 января у врачей и представителей рабочих специальностей (только по 4% опрошенных этих профессий выйдут на работу в Новый год по собственному желанию).

Как платят за работу 1 января жителям ПФО, которые выходят на работу по собственному желанию?

У 41% жителей Приволжского ФО, которые выйдут на работу 1 января добровольно, при этом не будет никакой прибавки к зарплате за выход в официальный выходной. 28% респондентов получит повышенную зарплату за работу в праздник, но прибавка составит не более 1 тыс. рублей. Дополнительную выплату за работу 1 января в размере более 20 тыс. рублей получит всего 2% опрошенных.

В Приволжском ФО 27% респондентов, которые не будут работать 1 января или пока не знают о своем графике, готовы выйти поработать сразу после новогодней ночи полный день за дополнительные 5 -10 тыс. рублей. Еще 40% готовы выйти за оплату до 5 тыс. рублей за полный рабочий день. По последнему показателю ПФО лидирует среди всех округов.

В опросе участвовало 5000 респондентов со всей России в возрасте от 18 лет, которые трудятся в сфере массовых профессий. Анкетирование проводилось методом онлайн-опроса со 2 по 6 декабря 2019 года.