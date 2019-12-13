В Самаре 18 декабря пройдет Форум гражданских инициатив

В МТЛ "Арена" (Самара, ул. Советской Армии, 253а) 18 декабря состоится областной Форум гражданских инициатив.

В рамках форума организуют работу тематических секций, на которых планируют обсудить лучшие практики гражданских инициатив в рамках госпрограммы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 гг. (губернаторский проект "СОдействие"). Также на форуме выступят победители Фонда президентских грантов, предоставляемых на развитие гражданского общества.

В форуме примут участие около 1500 человек: представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, депутаты различного уровня, органы территориального общественного самоуправления и НКО Самарской области.

Форум гражданских инициатив проводится в соответствии с поручением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам встречи с руководителями НКО - победителями первого конкурса 2019 г. Фонда президентских грантов, состоявшейся 14 июня 2019 года.

В Самарской области сформировалась хорошая практика поддержки реализации гражданских инициатив, выработан действенный единый механизм, содействующий реализации социальных проектов некоммерческих организаций. Такой опыт реализации гражданских инициатив некоммерческими организациями, опыт взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти Самарской области достоин тиражирования и широкого освещения.

Институты гражданского общества в Самарской области сегодня охватывают все сферы общественной жизни и развиваются очень динамично. В Самарской области зарегистрировано более 4,5 тыс. некоммерческих организаций и есть разветвленная система общественных органов, которая дает возможности для реализации разнообразных гражданских инициатив.

Поддержка институтов гражданского общества - одна из важнейших задач государственной власти. Для этого в стране и в Самарской области созданы реально работающие механизмы, которые позволяют вовлекать широкую общественность в решение важнейших социальных задач.

Самарская область является одним из лидеров в стране по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом, в частности, свидетельствует рейтинг субъектов РФ по поддержке НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Согласно этому рейтингу, Самарская область занимает четвертое место из 85 субъектов РФ.

НКО Самарской области активно и успешно участвуют в конкурсах на получение президентских грантов. В 2017 г. победителями стали 63 НКО, которые получили на реализацию своих проектов 112,3 млн рублей. В 2018 г. гранты выиграли уже 84 НКО, объем финансирования достиг 137,5 млн рублей. А в конкурсах 2019 г. 82 самарских проекта получили гранты на общую сумму 160,7 млн руб. - это четвертый результат по стране.

Кроме того, три проекта самарских НКО включены в ТОП-100 лучших проектов России 2017 г., это проект "Дорога добра" автономной некоммерческой организации "Центр информационного развития "Генезис", проект "Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест-2018" Самарской региональной общественной организации "За информационное общество" и проект "Жизнь - в движении!" Самарской региональной молодежной общественной организации "Инклюзивный клуб добровольцев".

В последние годы наблюдается общественная активность и на муниципальном уровне. Растет количество инициативных заявок на реализацию общественных проектов в рамках госпрограммы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 гг. - губернаторский проект "СОдействие". Так, в 2017 г. поступило 13 заявок, в 2018-м - 74, в 2019-м - 167. За 2017-2019 гг. на реализацию общественных инициатив направлено 298,966 млн рублей.

На форуме планируются презентации лучших общественных практик, обмен опытом, мастер-классы, практические консультации представителей СОНКО, секционное обсуждение возможностей участия СОНКО в реализации нацпроектов России по направлениям "Человеческий капитал" и "Комфортная среда для жизни".

Программа:

12:00 - 13:00 Регистрация участников секций.

13:00 - 15:00 Работа секций форума: секция "Человеческий капитал" (пресс-центр, 3 этаж), секция "Комфортная среда для жизни" (спорт-бар, 2 этаж).

15:00 - 15:30 Кофе-брейк.

12:00 - 16:00 Выставка лучших общественных инициатив, поддержанных в рамках губернаторского проекта "СОдействие" и проектов НКО - победителей конкурсов Фонда президентских грантов.

16:00 - 17:30 Пленарное заседание.