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Работа и Кадры

Променять корпоратив на премию готовы трое из четырех сотрудников

МОСКВА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Променять новогодний корпоратив на премию готовы 74% сотрудников. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу.

При наличии выбора, новогодний корпоратив или премия, деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4700 рублей денежным эквивалентом корпоративной вечеринке.

Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25-34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 тыс. рублей (79%).

Добавим, что по данным Superjob, за 6 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%.

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