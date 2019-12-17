АО "Транснефть - Приволга" передало в дар библиотекам и высшим учебным заведениям Самарской области специальные выпуски журнала "Историк". Цель благотворительного проекта — распространение и популяризация знаний в области исторической науки.
Спецвыпуски "Крым. Страницы истории" и "1917. Русская революция: уроки истории" представляют интерес с точки зрения ведения учебной и исследовательской деятельности для учителей, а также студентов и учащихся старших классов.
Материалы для спецвыпусков были подготовлены при участии ведущих сотрудников Института российской истории РАН, МГУ, МГИМО и других крупных вузов и научных организаций.
Церемония передачи одиннадцати комплектов спецвыпуска журнала состоялась на встрече, организованной областным методическим объединением вузовских библиотек Самары. Выпуски были переданы в дар Самарской областной универсальной научной библиотеке, библиотекам Самарского государственного университета, Самарского государственного института культуры, Самарского государственного экономического университета и другим вузам.
Журнал "Историк" публикуется с 2015 года. Тираж журнала составляет 15 тысяч экземпляров. ПАО "Транснефть" сотрудничает с редакцией издания в области научно-просветительской деятельности с 2016 года.
В 2020 году планируется издание еще двух спецвыпусков: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 100-летию окончания Гражданской войны в России.