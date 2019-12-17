16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СГИК может возглавить советник главы технического университета Ольга Наумова Братьев и сестер будут зачислять в одну школу Самарский кадетский корпус получит статус Суворовского училища В Самаре отпраздновали юбилей ДШИ №5 В историческом центре Самары открылись ясельные группы

Образование Общество

АО "Транснефть - Приволга" передало в дар самарским библиотекам и вузам специальные выпуски журнала "Историк"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 7
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" передало в дар библиотекам и высшим учебным заведениям Самарской области специальные выпуски журнала "Историк". Цель благотворительного проекта — распространение и популяризация знаний в области исторической науки.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Спецвыпуски "Крым. Страницы истории" и "1917. Русская революция: уроки истории" представляют интерес с точки зрения ведения учебной и исследовательской деятельности для учителей, а также студентов и учащихся старших классов.

Материалы для спецвыпусков были подготовлены при участии ведущих сотрудников Института российской истории РАН, МГУ, МГИМО и других крупных вузов и научных организаций.

Церемония передачи одиннадцати комплектов спецвыпуска журнала состоялась на встрече, организованной областным методическим объединением вузовских библиотек Самары. Выпуски были переданы в дар Самарской областной универсальной научной библиотеке, библиотекам Самарского государственного университета, Самарского государственного института культуры, Самарского государственного экономического университета и другим вузам.

Журнал "Историк" публикуется с 2015 года. Тираж журнала составляет 15 тысяч экземпляров. ПАО "Транснефть" сотрудничает с редакцией издания в области научно-просветительской деятельности с 2016 года.

В 2020 году планируется издание еще двух спецвыпусков: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 100-летию окончания Гражданской войны в России.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5