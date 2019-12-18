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Работа и Кадры

Повара — самые востребованные специалисты Самары по итогам 2019 года

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работа.ру, сервис для поиска массового и линейного персонала, выяснил, на каких специалистов в уходящем году сильнее всего вырос спрос среди работодателей Самары.

Чаще всего в столице 63-го региона в 2019 году искали поваров — в течение года количество вакансий для них увеличилось в 4,6 раза.

В течение года работодателям также часто требовались представители рабочих специальностей — в тройку самых востребованных вошли комплектовщики, спрос на которых вырос в три раза, и грузчики, которых стали искать вдвое чаще.

Увеличился спрос и на кассиров — количество таких вакансий в 2019 году выросло на 64%. При этом профессия кассира в Самаре в сентябре 2019 года стала одной из самых дефицитных: по данным Работы.ру на 100 объявлений о поиске водителя приходилось только 56 резюме соискателей.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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