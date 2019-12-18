Страх остаться без пенсии удерживает треть россиян от перехода на фриланс

33% россиян уже сейчас имеют работу или подработку, оказывая услуги как частные лица.

Постоянная работа с официальным оформлением в штат становится все менее популярной. Более 70% россиян рассматривают возможность полноценного перехода на фриланс, следует из опроса, который провели совместно НПФ Сбербанка и сервис для поиска массового и линейного персонала Работа.ру.

Около трети россиян (33%) сейчас имеют работу или подработку, оказывая услуги как частные лица, и теоретически могут быть причислены к самозанятым. 40% из них зарабатывают на своих услугах до 10 тыс. рублей в месяц, 21% - 10-20 тыс. рублей в месяц. Только 17% опрошенных такая деятельность приносит доход более 40 тыс. рублей.

72% россиян могли бы поменять работу по найму на фриланс, следует из опроса НПФ Сбербанка и Работы.ру. При этом 27% респондентов оценивают вероятность такого перехода как "очень вероятную", а 45% - как "вполне вероятную". Вообще не собираются покидать штатную работу только 8% опрошенных.

Мечтая о статусе самозанятых, граждане взвешивают все "за" и "против" такого способа заработка. Так, 68% респондентов считают, что фриланс связан с финансовой нестабильностью, 32% пугает отсутствие пенсионных отчислений и, соответственно, невозможность получать выплаты от государства в старости. 23% опрошенных смущают возможные трудности с получением ипотеки или потребительского кредита. При этом пятая часть россиян (21%) уверены, что работа на фрилансе не сопряжена с финансовой нестабильностью или социальной незащищенностью.

"В современной экономике формы занятости становятся все более гибкими, - говорит генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. - По прогнозам, через 10-20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будет работать на фрилансе. В России эта тенденция тоже очень заметна, поэтому важно, чтобы самозанятые не выпадали из социальной системы и имели возможность позаботиться о своем доходе в старости. Для этого негосударственные пенсионные фонды должны предложить им простые и удобные финансовые инструменты, предполагающие инвестиционный доход выше инфляции и юридическую защиту накоплений".

"В условиях цифровизации бизнес-процессов многих сфер экономики появляется все больше возможностей для соискателей работать удаленно - как с оформлением в штат, так и проектно на фрилансе, - уверен заместитель генерального директор сервиса Работа.ру Александр Ветерков. - Развитие и проникновение интернета в отдаленные районы все больше способствует такому формату взаимоотношений между заказчиком и исполнителем. С каждым годом количество компаний, которые внедряют формат удаленной работы, растет. Это позволяет работодателям оптимизировать расходы без влияния на качество выполняемых работ".

Опрос проведен в ноябре 2019 года среди экономически активного населения старше 18 лет. Выборка - 2100 респондентов, место проведения - Россия, все округа.