На повышение зарплаты в новом году больше всех надеется молодежь

Повышения зарплаты ожидают 42% сотрудников, проводят 32% работодателей. В опросе сервиса по поиску работы Superjob участвовали 500 представителей компаний и 1600 россиян, имеющих постоянную работу.

Повышение или индексация заработной платы планируется практически в каждой третьей компании (32%), однако, судя по комментариям представителей компаний, повышать зарплаты будут выборочно: "Планируется повышение только для технических служб"; "Пересматриваем оклады бухгалтерии - давно не повышали". Четверо из 10 работодателей не будут повышать заработок персоналу.

Опрос представителей трудоустроенных россиян показал, что на увеличение заработной платы с нового года рассчитывают 42%. Одни уверены в своем профессионализме: "Меня ценят, потому заработную плату повысят". У других заработок автоматически повысится с увеличением уровня минимальной зарплаты: "В связи с повышением МРОТ".

4% респондентов зарплату повышали недавно. 3% работают в компании слишком мало, чтобы рассчитывать на повышение. Каждый третий уверен, что повышения зарплаты в 2020 году не будет.

Чем старше россияне, тем меньше среди них тех, кто ожидает индексации заработка в новом году: 57% среди молодежи до 24 лет и 35% среди граждан старше 45 лет.