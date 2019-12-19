Кванториумы и цифровая среда: министр образования о реализации в регионе профильного нацпроекта

Как национальный проект "Образование" позволит улучшить материально-техническую базу самарских школ, колледжей и техникумов, как изменится школьная программа, какие новые возможности получат ученики. Об этом в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

— В январе будет год, как начал реализовываться национальный проект "Образование". Насколько успешно регион выполняет задачи, поставленные президентом?

— Первый год реализации национального проекта "Образование", который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, можно считать для региона успешным.

Мы открыли второй корпус образовательного центра "Южный город" на полторы тысячи детей. Первого сентября школа приняла учеников с первого по одиннадцатый класс.

Мы открыли в сорока пяти сельских школах центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и дальше, кстати, будем продолжать эту работу.

На базе Самарского государственного технического университета создан "Дом научной коллаборации имени лауреата Нобелевской премии Николая Николаевича Семенова". Одной из основных целей данного центра является формирование кадров, обладающих необходимыми компетенциями для генерации, развития и реализации технологических инноваций. В нем школьники могут познакомиться с разработками студентов и принять участие в реализации научных проектов. Сегодня в Доме научной коллаборации занимаются 450 ребят.

В июле 2019 года между губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым и руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Владимировной Шмелевой было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуется проект по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и его дальнейшему развитию. В августе 2019 года мы создали региональный центр для одаренных детей, который работает по модели сочинского образовательного центра "Сириус". Дети с ведущими учеными губернии работают в научных сменах по математике, физике, химии, астрономии.

В этом году Самарская область вошла в число 42-х субъектов Российской Федерации, внедряющих новую модель дополнительного образования в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Мы разработали и запустили навигатор дополнительного образования, на котором ребёнок и родители могут посмотреть все возможные детские кружки, сделать свой выбор и сразу записаться на занятия.

— В регионе уделяется большое внимание обновлению материально-технической базы образовательных учреждений. Какие мероприятия здесь можно отметить?

— Вы правы. Эта работа ведется как в рамках национального проекта "Образование", так и за счет средств регионального бюджета. Чтобы ускорить процесс обновления содержания и методов обучения, нами принято решение о поставке современного оборудования по предмету "Технология" в 24 школы региона. Я считаю, что только так, заинтересовав ребят сегодня, мы сможем в дальнейшем сориентировать наших выпускников на получение профессий и специальностей, востребованных экономикой области.

Кроме этого, за счет средств областного бюджета в сельских районах области в этом году мы оснастили 19 детских мини-технопарков, которые активно внедряют успешные практики "Кванториума". Ученики могут попробовать себя в трех направлениях: "Робо-квантум", "IT-квантум", "Квантум виртуальной реальности". Проекты, которые дети разработают в ходе теоретической части обучения, технически воплощаются в жизнь в малом Хайтек-цехе.

— Национальный проект предполагает не только совершенствование материально-технической базы, но и изменение содержания образования. В чем оно заключается?

— Как Вы знаете, у национального проекта "Образование" есть две цели. Первая — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России.

Для реализации этих целей важно обеспечить единство образовательного пространства на территории всей страны. Об этом говорит и наш Президент. В ближайшее время министерство просвещения планирует принять изменения в государственный стандарт общего образования. Это позволит одновременно во всех школах по всем предметам проходить одинаковые темы, но при этом никто не ограничит учителя в вариативности методов преподавания. Выбор средств и методов обучения останется за конкретным учителем и школой.

Не изменится и содержательная часть предметов, а вот над развитием функциональной грамотности будем работать. И главная цель здесь — научить наших детей применять в реальной жизни все полученные в школе знания!

— Сейчас много говорят о цифровых технологиях в образовании. Как идет процесс его цифровизации в регионе?

— Действительно, в рамках одного из направлений в национальном проекте "Образование" идет работа над созданием цифровой образовательной среды. Уже сейчас в открытом доступе действует Российская электронная школа. Это мощный ресурс, который помогает ребятам в освоении школьных предметов. Он создан ведущими педагогами нашей страны и, что немаловажно, в точном соответствии со школьной программой.

В начале следующего года начнет работу образовательный маркетплейс, аккумулирующий на одной платформе максимальное количество образовательных ресурсов в нашей стране. И он также будет открыт для всех пользователей.

Наконец, цифровую образовательную среду невозможно создать без скоростного интернета. Уже в этом году 75% школ и техникумов подключены к широкополосному интернету. К 2022 году этот показатель будет равен 100%.

— Какие еще задачи стоят перед министерством на ближайшие годы?

— Мы поучаствовали в конкурсном отборе на привлечение в регион федеральных средств в рамках национального проекта на 2020–2022 годы, на которые за три года создадим: два новых детских технопарка "Кванториум", два центра цифрового образования детей "IT-куб", 115 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точек роста", центр опережающей профессиональной подготовки, центр оценки профмастерства и квалификации педагогов и два центра непрерывного повышения профмастерства педагогов.

В 279-ти учреждениях общего и среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда, а в семи коррекционных школах обновим материально-техническую базу.

Все эти проекты реализуются при непосредственной поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Кроме того, глава региона поддержал нашу инициативу по созданию мини-технопарков и переоснащению кабинетов технологии в сельских школах. На все эти цели предусмотрены средства в областном бюджете, так что работа будет продолжена.