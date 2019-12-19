Подрабатывать Дедом морозом и Снегурочкой стало выгоднее

В Самаре Деды Морозы и Снегурочки в этом году смогут заработать больше — средняя цена услуги их вызова в городе составила около 1 300 рублей, увеличившись на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Это выяснил аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда страны среди массовых специальностей в преддверии Нового года.

В начале декабря 2019 года россияне чаще интересовались возможностью пригласить Деда Мороза и Снегурочку. Анализ поисковых запросов показал, что "Дед Мороз" стал у россиян на 4,3% популярнее по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а "Дед Мороз и Снегурочка" — на 26,7%.

Рейтинг городов по заработку Дедов Морозов

Больше всего новогодние герои могут заработать в Москве — здесь услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят в среднем 2 340 рублей за вызов. На втором и третьем месте по размеру оплаты оказались Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону со средней стоимостью 1 850 и 1 780 рублей соответственно. Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти — в среднем 900 рублей за вызов. На втором и третьем месте по доступности услуг сказочных персонажей — Ижевск (в среднем 1 080 рублей) и Ульяновск (1 130 рублей).

В Самаре услуги Деда Мороза и Снегурочки за год подорожали на 2,2% и в среднем стоят 1 320 рублей за вызов.

Пригласить на праздник главных сказочных персонажей больше всего хотят жители столицы: почти десятая часть (9,7%) спроса1 на данную услугу в России приходится на Москву. На втором месте Санкт-Петербург (7,4% от всего спроса), третье место по доле спроса занимает Краснодар (4,1%). Наименьшие среди рассматриваемых 22 крупнейших городов доли спроса отмечены в Тюмени (0,6% от всероссийского уровня) и в Екатеринбурге (0,9% от всего спроса).

Активнее всего Деды Морозы и Снегурочки в предновогодний период в Москве — на столицу приходится 8,5% от всех предложений по стране. На втором месте — Санкт-Петербург (6% от всех предложений), а на третьем — Краснодар (2,3% от всех предложений).

В этом году россияне стали чаще предлагать свои услуги в роли Деда Мороза и Снегурочки — предложение выросло в 13 из 22 рассматриваемых крупнейших городов страны. Наиболее заметно оно увеличилось в Барнауле — на 20,2% за год.

В целом по России абсолютные показатели предложения выросли на 4,8%, а спрос снизился на 7,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Несмотря на снижение спроса, средняя цена услуг Дедов Морозов и Снегурочек выросла на 2,5% и составляет 1 500 рублей.

В ходе исследования было проанализировано более 10 тыс. актуальных объявлений о предоставлении услуг Дедов Морозов и Снегурочек на Авито, которые были опубликованы в период с 1 по 15 декабря 2019 года.